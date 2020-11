Mit den nahenden Feiertagen wächst auch der Drang, sich die passenden Präsente für den Nachwuchs zu sichern. Hier ein wenig Inspiration für noch ratlose Nikoläuse und Christkinder in spe.

Kleine Gaben zu Weihnachten und Nikolaustag

Miniküchen gehören mittlerweile fast schon zum Standardinventar eines jeden Kinderzimmers. Der Klassiker für kreative Rollenspiele kleiner Nachwuchsköche ist natürlich das schlichte Holzmodell eines schwedischen Möbelherstellers. Wer dagegen ein wenig Platz sparen mag, für den hält Haba eine zusammenfaltbare, aber dennoch robuste Stoffvariante parat.

Küche Kulinario Foto: Haba

Auch hier lässt sich die Klappe des Backofens öffnen, während Topfhandschuh und Kochlöffel an Schlaufen entlang der Wand aufgehängt werden können. Um 50 Euro.



Kunst am Körper

Was stellen Tiere wohl heimlich hinter dem Rücken ihrer Besitzer an? Geht es nach der niederländischen Illustratorin Eva Stalinski, vertreiben sich Vierbeiner ihre Zeit auch schon mal mit Malen, Kochen oder Töpfern – so zu sehen auf den Sweatern, Hosen, Shirts und Kleidern, die die Künstlerin für Arket gestaltet hat. Ab 10 Euro.

T-Shirt und Sweater faszinieren mit teils kuriosen Tiermotiven. Foto: Arket

Frische Brise

Dicke Luft braucht niemand, schon gar nicht empfindliche Kinderseelen. Die Aroma-Kaltvernebler „Fluffy Friends“ von Primavera verströmen nicht nur Wohlgeruch in Form ätherischer Öle, die einen positiven Einfluss auf die Stimmung haben sollen: Durch die Befeuchtung der Luft verbessern sie auch das Raumklima. Auf Wunsch können Naturtöne, Entspannungsmusik oder Lichteffekte zugeschaltet werden. Je um 80 Euro.



Hase, Bär und Katze sorgen für frischen Wind im Zimmer. Foto: Primavera

Bei Wind und Wetter

Der gestiefelte Kater kann einpacken, denn der neue Star im Stiefel-Universum von Hunter ist ein alter Hase: die britische Kinderbuchfigur Peter Rabbit. Fortan begleitet er Jungs und Mädchen trockenen Fußes auf Outdoor-Abenteuern. Ab 55 Euro.

Diese Gummistiefel sind auch mit Matschspritzern ein Hingucker. Foto: Hunter

Reise in fremde Fantasiewelten

Mit dem Titel dieses Buchs ist alles gesagt: „Flo, der Flummi und das Schnack – und andere Vorlesegeschichten für Kinder und Eltern, die sich nicht langweilen möchten“, verfasst von Künstlern und Schriftstellern wie Olli Schulz und Paul Maar. Erschienen bei Kiepenheuer & Witsch, um 22 Euro.



Das Buch ist eine Sammlung von Geschichten, die bekannte Gastautoren für die Elternzeitschrift "Nido" verfasst haben. Foto: Kiepenhauer & Witsch

Wie Mama und Papa

Mit dem kleinen „Priam“-Kinderwagen von Cybex wird das Elternspielen noch realistischer. Schließlich handelt es sich um die Miniatur eines echten Bestsellers aus der Erwachsenenwelt. Das Set, das in Zusammenarbeit mit dem Puppenhersteller Corolle entstand, beinhaltet Gestell, Babywanne und Sportsitz. Um 80 Euro.



Ein wahrer Luxusflitzer für Puppenmamas und -papas. Foto: Cybex

Bunte Hunde und Co.

Wer auf Fabelwesen wie Einhörner, Drachen oder süße Monster steht und zudem gerne malt, wird mit diesem „Washimals“-Set von Crayola jede Menge Freude haben. Die „nackten“ Figuren werden nach Herzenslust mit bunten Filzstiften bemalt und am Ende geht es zum Abschrubben in den Badezuber. Um 20 Euro.

Die schneeweißen Fabelwesen laden zum Kreativwerden ein. Foto: Crayola

Läuft wie geschmiert

Eine kleine Aufmerksamkeit für werdende Eltern: Der Windelnewcomer Little Big Change, der die Herzen designverliebter Mütter und Väter im vergangenen Jahr mit markigen Windelaufdrucken erobert hat, will jetzt mit einer entsprechend gestalteten Pflegeserie begeistern. So säubert und pflegt „Miracle“ den Windelbereich, während das Waschgel „Rebel“ Haut und Haar mit beruhigender Aloe vera reinigt. Ab 6 Euro.

Vor allem in modernen Badezimmern macht das Packaging der Pflegelinie ganz schön was her. Foto: Little Big Change

Zeichen setzen

Die Handschuhe, Mützen und Schals aus der aktuellen JBC-Kollektion halten mollig warm. Damit sie sich kein anderer unter den Nagel reißen kann, kann man sie unter www.jbc.be personalisieren lassen – sei es mit den Initialen, dem Namen oder einem frechen Spruch seiner Wahl. Fäustlinge, um 10 Euro.

Wer Besitzansprüche geltend machen will muss die passenden Initialen haben. Foto: JBC





