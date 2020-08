Die Lifestyle-Redaktion hat die In-Ear-Kopfhörer „Beoplay E8 Sport“ von Bang & Olufsen auf Herz, Nieren und Sound getestet.

Klangwunder am Crosstrainer

Sport ist Mord: Sich für eine Runde durch den Park oder den Gang ins Fitnessstudio zu motivieren, ist häufig schwierig. Das Einzige, was zumindest für ein wenig Antrieb sorgt, ist gute Musik. Die Aufgabe, diese vom Smartphone zum Ohr zu transportieren, übernehmen immer häufiger Bluetooth-Kopfhörer, die die Hobbysportler nicht mit störenden Kabeln vom eigentlichen Ziel abbringen: den Körper auf Vordermann zu bringen.

Alternative zum Marktführer

Wer sich umschaut, erhält den Eindruck, der Markt biete nur ein einziges Produkt – die weißen In-Ear-Kopfhörer „AirPods“ von Apple, die so aussehen, als ob jemand böswillig das Kabel entfernt hätte. Dass es auch Alternativen gibt, ist nicht jedem bewusst. Ein Grund mehr, sich eines der Produkte, die „Beoplay E8 Sport“ von Bang & Olufsen, einmal genauer anzuschauen.

Für Formel-1-Fans: Die Kopfhörer gibt's auch in einer limitierten Fernando-Alonso-Edition (um 400 Euro). Foto: Hersteller

Zum Lieferumfang zählen Ohrpassstücke in vier und sogenannte „Ohrflossen“ in drei Größen, mit denen sich die Kopfhörer an den äußeren Gehörgang anpassen lassen. Beim Einsetzen sollte man diese jedoch nicht zu weit eindrehen, denn ansonsten drohen sie aus dem Ohr zu rutschen – was im Test anfangs ein Problem darstellte. Die optimale Passform ist erreicht, wenn die Kopfhörer locker im Ohr sitzen und die Ohrflossen senkrecht nach oben zeigen.

Kontakloses Laden ist ebenfalls möglich - mit dem separat erhältlichen Ladepad (in sechs Farben, um 125 Euro). Foto: Hersteller

Aufgeladen werden die wasserdichten Kopfhörer in der farblich passenden Ladeschale – wahlweise per Kabel oder drahtlos mit dem separat erhältlichen Ladepad (um 125 Euro). Wer sie nach dem Gebrauch in der Schale aufbewahrt, kann mit einem kompletten Ladevorgang rund 30 Stunden Musik genießen. Auch ohne Zwischenladung sind es immer noch beachtenswerte sieben Stunden.

Einfache Bedienung

Der Klang überzeugt und auch die Bedienung ist kinderleicht: Ein Tapser auf den rechten Kopfhörer bedeutet Play oder Pause, mit Doppelklick geht es zum nächsten Track. Etwas schwieriger gestaltet sich die Deaktivierung des Transparenzmodus, wobei das Noise Canceling an sich keinen Grund zur Beanstandung liefert. Besser klappt dies mit Hilfe der firmeneigenen App. Hier können auch verschiedene Klangmodi ausgewählt werden. Individuelle Einstellungen sind ebenfalls möglich.

Abzüge in der Bewertung gibt's für die Telefonfunktion. Ein Gespräch lässt sich zwar problemlos führen, jedoch hört man sich selbst dabei lediglich gedämpft.

Fazit: Die „Beoplay E8 Sport“ von Bang & Olufsen sind eine gute, wenn auch nicht gerade günstige Alternative zu den üblichen In-Ear-Kopfhörern. Wer sich beim Schwitzen jedoch von anderen Gym-Besuchern absetzen möchte, kommt an den Designstücken – vor allem an jenen in der Farbe Oxygen Blue – kaum vorbei.

