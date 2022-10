Aus Kostengründen stellt die Stadt Freiburg ab dem kommenden Schuljahr in Kitas und Grundschulen komplett auf vegetarisches Essen um.

Aus Kostengründen

Kitas und Grundschulen in Freiburg stellen auf Veggie um

Aus Kostengründen stellt die Stadt Freiburg ab dem kommenden Schuljahr in Kitas und Grundschulen komplett auf vegetarisches Essen um.

(dme) – In Kitas und Grundschulen in der baden-württembergischen Stadt Freiburg kommt ab dem kommenden Schuljahr 2023/24 kein Fleisch mehr auf den Tisch, wie unter anderem „Die Welt“ berichtet. Der Gemeinderat habe die Maßnahme zur Einsparung von Kosten trotz heftiger Kritik von den Elternbeiräten mehrheitlich am Dienstagabend beschlossen. Gutes Fleisch sei ein Preistreiber.

Schreckgespenst Veggieday Restopolis gewinnt den goldenen Teller und in den Schulkantinen wächst die Kritik an den nachhaltigen Gerichten.

Wie das Stuttgarter Landwirtschafts- und Ernährungsministerium gegenüber der „Welt“ mitteilte, sei die Freiburger Maßnahme bislang einzigartig. Im Gemeinderat der Stadt sind die Grünen die stärkste Fraktion, gefolgt von SPD und der linksalternativen Partei „Eine Stadt für alle“.

Das Stuttgarter Agrarministerium kritisierte den Freiburger Veggie-Vorstoß und betone, dass zu einer ausgewogenen Ernährung auch Fleisch gehöre.





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.