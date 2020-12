Käsefondue: Eine Wissenschaft für sich

Von Strömungslehre und ph-Wert-Regulation – Tipps und Tricks zur Zubereitung eines perfekten Käsefondues.

Von Christian Satorius



Wenn an Heiligabend oder in der Silvesternacht das Fondue auf den Tisch kommt, möchte man ein Wort ganz sicher auf gar keinen Fall hören: Phasenseparation. Das bedeutet nämlich nichts anderes, als dass sich die leckere Käsemasse in ihre einzelnen Bestandteile aufgelöst hat – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes.

Dieses Missgeschick gilt es natürlich tunlichst zu vermeiden und nicht nur das ...