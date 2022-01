Die Welt feiert den internationalen Tag der Jogginghose. Dass sich diese nicht nur für Sofaabende eignet, zeigt die Lifestyle-Redaktion.

Lifestyle 21

Hauptsache bequem

Jogginghosen auf dem Vormarsch

Die Welt feiert den internationalen Tag der Jogginghose. Dass sich diese nicht nur für Sofaabende eignet, zeigt die Lifestyle-Redaktion.

(mij/dpa) - Bereits vor Corona hatte sie den Sprung in die Herzen der Fashionistas geschafft. Mittlerweile ist sie aber das, was viele Jugendliche als Alltagslook bezeichnen würden, ist fast so beliebt wie Jeans und nur noch einen Schritt vom Business-Look entfernt. Die Rede ist von der Jogginghose, der an diesem 21. Januar sogar ein eigener Gedenktag gewidmet ist.

6 Juicy Couture über zalando.be, um 80 Euro Foto: Hersteller

um weitere Bilder zu sehen. Juicy Couture über zalando.be, um 80 Euro Foto: Hersteller Chanel, Preis auf Anfrage Foto: Hersteller Benetton über debijenkorf.be, um 60 Euro Foto: Hersteller Filippa K, um 260 Euro Foto: Hersteller Lacoste, um 220 Euro (Set) Foto: Hersteller The North Face x Gucci, um 990 Euro Foto: Hersteller

Karl Lagerfeld, der verstorbene deutsche Modezar, sah in ihr einst den Untergang des Abendlandes. Jeder, der sie trage, habe die „Kontrolle über sein Leben verloren“, so seine Aussage vor rund einem Jahrzehnt. Doch das ist längst passé. Die Jogginghose ist ein modisches Wunderkind, wird von Designern und Luxusmarken nicht nur in Sport-Kollektionen eingebunden. Das spiegelt sich auch in den Zahlen wieder: Im Nachbarland Deutschland stieg der Absatz von Jogginghosen im ersten Corona-Jahr um 43 Prozent - der Absatz von Anzügen ging dagegen um 58 Prozent zurück.

5 Ralph Lauren über debijenkorf.be, um 349 Euro Foto: Hersteller

um weitere Bilder zu sehen. Ralph Lauren über debijenkorf.be, um 349 Euro Foto: Hersteller Pinko, um 150 Euro Foto: Hersteller Guess Active, um 90 Euro Foto: Hersteller Arket, um 89 Euro Foto: Hersteller Sun 68, um 85 Euro Foto: Hersteller

Laut Modeexperte Andreas Rose bleibt die Jogginghose auch weiterhin gefragt - und könnte es sogar noch ganz weit bringen. „Nach der langen Zeit zu Hause sehnen sich natürlich viele nach einem schickeren Look. Dabei kommt der neue Fashiontrend ‚Athflow’ genau richtig“, so Rose im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. „Er setzt sich aus dem Trend, Freizeit- und Sportkleidung einfach im Büro oder beim Ausgehen zu tragen - genannt Athleisure - und einem Twist ins Elegante zusammen. Athflow ist folglich weiterhin gemütlich, aber zugleich auch superschick. Quasi der Glamour-Onkel von Athleisure.“

5 Tommy Hilfiger, um 100 Euro Foto: Hersteller

um weitere Bilder zu sehen. Tommy Hilfiger, um 100 Euro Foto: Hersteller Iceberg, um 380 Euro Foto: Hersteller The Kooples, um 145 Euro Foto: Hersteller Filippa K, um 260 Euro Foto: Hersteller Burberry über debijenkorf.be, um 570 Euro Foto: Hersteller

Das Erfolgsrezept für diesen schicken Lässiglook lautet: kombinieren. Eine Lederjacke oder schicke Boots werten den Look auf. Wer es nicht ganz so lässig mag, greift einfach zu einer Trackpant (mit den obligatorischen Seitenstreifen) oder zu einer Culotte, einer weiten Hose, die bis zur Wade reicht.

5 Vince, um 240 Euro Foto: Hersteller

um weitere Bilder zu sehen. Vince, um 240 Euro Foto: Hersteller Moose Knuckles, um 280 Euro Foto: Hersteller Carhartt, um 69 Euro Foto: Hersteller Baum und Pferdgarten, um 169 Euro Foto: Hersteller s.Oliver, um 60 Euro Foto: Hersteller

Für echte Jogginghosen-Fans geht aber natürlich nichts über das Original - die Hose aus Sweatstoff, im traditionellen Farbton „grau meliert“. Sie macht sowohl auf der Couch als auch beim Einkauf oder im Café eine lässige, aber gute Figur. Nur im Berufsleben - Ausnahme: das Homeoffice - wird sie es schwer haben ... selbst in Corona-Zeiten.

