Fans der Hamburger Modedesignerin dürfen sich freuen: Die weltweit als „Queen of Clean“ bekannte Jil Sander lanciert in diesem Herbst wieder eine Kollektion in Kooperation mit dem japanischen Modelabel Uniqlo.

Jil Sander designt wieder für Uniqlo

Minimalistisch, luxuriös, wandlungsfähig und komfortabel sollen die Kleidungsstücke für Damen und Herren sein, die noch in diesem Herbst auf den Markt kommen werden. Die neue „+J“-Kollektion soll dabei mit raffinierten Schnitten und erstklassigen Stoffen überzeugen. Typisch Jil Sander eben.

Es ist nicht die erste Zusammenarbeit zwischen Uniqlo und der 76-jährigen Fashion-Ikone, die vor rund sieben Jahren ihre Arbeit als Chefdesignerin des nach ihr benannten Modehauses (wiederholt) niedergelegt hat. Bereits im Oktober 2009 führte sie die etwas hochpreisigere Linie +J ein, die jedoch knapp drei Jahre später wieder eingestellt wurde.

Diese Daunenjacke gibt einen ersten Vorgeschmack auf die Kollektion. Foto: Uniqlo

Soziale Medien und Onlineshops betrachten Jil Sander als „großartigen Motor für die Fashionindustrie“, wie sie in einem aktuellen Interview mit ihrem Kooperationspartner verrät. Mode habe online eine Wiederauferstehung erfahren. „Allerdings habe ich das Gefühl, dass es einen kritischen Diskurs braucht, um zwischen auffälligen - flashy - Looks und Designs zu differenzieren, die das Auftreten echter Menschen verbessern.“

Passenderweise bezeichnet die Modeschöpferin ein „perfekt sitzendes weißes T-Shirt aus ägyptischer Baumwolle“ als ihr persönliches Lieblingskleidungsstück. „Ich trage es unter allem. Mein Schrank ist voll davon. Ich könnte nicht leben ohne.“

Ab wann genau die Uniqlo-Kollektion von Jil Sander erhältlich sein wird, wurde derweil noch nicht verraten.

