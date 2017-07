von Sully Prud'Homme



Während das Vorgängermodell mit seinen barocken, hausbackenen Formen wohl eher den amerikanischen Geschmack zu treffen wusste, präsentiert sich die Neuauflage des Jeep Compass jetzt als dynamischer Kerl für alle Fälle, und zwar in zeitgemäßem und authentischem Jeep-Stil – im Gegensatz zum wesentlich futuristischer gestalteten Cherokee.

Der Compass mag im Vergleich zu seinen direkten Konkurrenten zwar etwas klassisch-klobiger wirken, doch hierzu tragen auch die originalen Jeep-Merkmale wie Sieben-Slot-Kühlergrill in frischer, neuer Chrom-Optik, sein breiter Aufbau mit trapezförmigen Radkästen in den muskulösen Kotflügeln und die dynamische Dachlinie bei. Ausstattungsdetails wie ein großes, zweiteiliges Sonnendach und eine elektrisch angetriebene Heckklappe unterstreichen ein beeindruckendes Premium-Erscheinungsbild.

Zwei verschiedene intelligente Allradsysteme sorgen auf Wunsch oder ab Werk für Mobilität jenseits befestigter Wege. Das Jeep Active Drive als kostengünstigere Alternative mit abkoppelbarer Hinterachse verfügt bereits über die Jeep-SelecTerrain-Traktionskontrolle mit vier Modi (Auto, Snow, Sand und Mud) und ist in der Lage, im Bedarfsfall 100 Prozent des Antriebsmoments an ein einziges Rad weiterzuleiten.

Im Trailhawk – mit höher gelegter Karosserie und optimierten Böschungs- und Rampenwinkeln – arbeitet die noch leistungsfähigere Variante Jeep Active Drive Low mit zusätzlicher, untersetzter Antriebsstufe, dem exklusiven Traktionskontrollmodus „Rock“ und einem Hill-Descent-Control für besonders steile Abfahrten. Der Basis-Diesel und der Einstiegs-Benziner fahren serienmäßig mit Frontantrieb vor.



Das Compass-Cockpit kann sich sehen lassen.

Foto: Jeep

Interieur mit Wohlfühl-Ambiente

Besonders bei der Innenraumgestaltung hat sich im Vergleich zu früheren Jeep-Modellen etliches getan. Gut verarbeitete Materialien, pfiffige Einzellösungen und technische Details lassen durchaus einen Hauch Luxus durchschimmern, sind jedoch gleichzeitig funktionell und zweckbezogen. Die trapezförmige Mittelblende in klassischem Jeep-Design dominiert das Cockpit und beheimatet das Touchscreen-Display in drei verschiedenen Bildschirmdiagonalen, das als Uconnect-Multimedia-Interface sowohl Apple CarPlay als auch Android Auto zu interpretieren vermag.

Antriebsseitig wird der neue Compass in Europa zunächst mit fünf verschiedenen Motorisierungen angeboten, Bei den zur Wahl stehenden Aggregaten handelt es sich um zwei 1,4-Liter-Vierzylinder-Turbobenziner, einen 1,6-Liter-Vierzylinder-Diesel und zwei 2,0-Liter-Vierzylinder-Diesel, die mit zwei verschiedenen Getriebeausführungen kombiniert werden – einem manuellen Sechs–Gang-Getriebe und einer Neun-Stufen-Automatik.

Der 1,4-Liter-MultiAir-Turbobenziner mit Start-Stopp-Funktion ist in zwei Leistungsstufen zu haben und leistet 103 kW (140 PS) bzw. 125 kW (170 PS). Bei den Selbstzündern beginnt das Angebot mit einem 1,6-Liter-Multijet mit 88 kW (120 PS). Überzeugender arbeitet jedoch die 2,0-Liter-Multijet-Variante, die wahlweise mit 103 kW (140 PS) oder 125 kW (170 PS) erhältlich ist, und vor allem in der stärkeren Ausführung leichtes Spiel mit dem neuen Compass hat. Ein ziemlich behäbiger Sechszylinder-Benziner, der in Nordamerika im Motorenprogramm ist, wird in Europa gar nicht angeboten.

Der Jeep Compass wird in den vier Ausführungen Sport, Longitude, Limited und Trailhawk und in sieben Lackfarben (teilweise kombinierbar) zu Preisen ab 24 077 Euro angeboten.



Technische Daten

Motoren: zwei 1,4-Liter-Vierzylinder-Benziner, ein 1,6-Liter-Vierzylinder-Diesel und zwei 2,0-Liter-Vierzylinder-Diesel; Leistung: 88 kW (120 PS) bis 125 kW (170 PS); Max. Drehmoment: 230 bis 380 Nm; Kraftübertragung: Sechs-Gang-Schaltgetriebe bzw. Neun-Stufen-Automatik, Front- oder Allradantrieb; L x B x H: 4 394 x 1 819 x 1 635 Millimeter; Leergewicht: 1 430 bis 1 706 Kilogramm; Kofferraumvolumen: 438 bis 1 251 Liter; 0-100 km/h: 9,3 bis 10,7 Sekunden; Höchstgeschwindigkeit: 188 bis 200 km/h; ECE-Verbrauch: 4,4 bis 6,9 Liter pro 100 Kilometer; CO2-Ausstoß: 117 bis 160 g/km; Preise: ab 24 077 Euro.