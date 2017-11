(dpa) - Die einen nennen es despektierlich einen „Lockenstab“, für „Star-Wars“-Fans erfüllt sich ein Kindheitstraum: ein eigenes Lichtschwert. Gut, es hat keine alles zerschneidende Lichtklinge, dafür Bluetooth. Und wenn man es in „Jedi Challenges“ von Lenovo und Disney richtig nutzt, brummt es freundlich.

„Jedi Challenges“ ist eine neue Art von Spiel. Das Wohn- oder Kinderzimmer wird hier zur Trainingsstube für angehende Jedi-Ritter. Man nehme: ein aktuelles Smartphone - Modelle vom iPhone 6 bis hin zu Googles neuen Pixel-Smartphones werden unterstützt. Dazu Lenovos AR-Brille mit Akku, Rechenchips und Kamera. Jetzt noch ein Kabel und einen leuchtenden bunten Ball. Und das Lichtschwert aus Kunststoff.

Aufbau etwas kompliziert

Die Einrichtung ist zunächst etwas fummelig. Auf das Smartphone laden Spieler die App, dann verbinden sie das Lichtschwert per Bluetooth und kalibrieren es. Anschließend passen sie das Smartphone in eine Kassette ein, die sie wiederum in einen Schlitz des Headsets schieben und dort mit einem Kabel verbinden. Klingt kompliziert, ist es die ersten beiden Male auch. Der leicht hakelige Aufbau ist aber schnell vergessen, wenn die ersten Hologramme vor den Augen auftauchen.

Denn genau das tut „Jedi Challenges“ mit Lenovos Mirage-Headset: Hologramme im „Star-Wars“-Stil in die echte Umgebung einblenden. Sturmtruppen, Kampfläufer, Jedi-Ritter der „dunklen Seite“ - sie erscheinen in Lebensgröße auf dem Wohnzimmerteppich oder im Büro. Mittelpunkt des Spielfeldes ist der leuchtende Tracker. Über ihm schweben die Menüs oder die Sternenkarte, auf der ein Großteil der Spielnavigation stattfindet. Drei Spielmodi gibt es: Strategie, Holo-Schach und Lichtschwert-Duelle.

Lenovos "Jedi Challenges" projiziert Bilder vor die Spieleraugen. Das erweckt den Anschein, als würden sich die Hologramme im Raum befinden.

Foto: dpa

Drei Spielmodi

Ersteres ist eine Art Strategiespiel: Spieler können durch die Karte laufen und lösen Verteidigungs- und Angriffsaufgaben. Das ist ziemlich hektisch und teils noch reichlich unpräzise. Zwar gewinnt man am Ende immer irgendwie, wie genau, bleibt aber unklar. Deutlich spaßiger ist das aus dem ersten „Star Wars“ bekannte Holo-Schach. Hier treten Spielfiguren gegeneinander an und müssen klug gesteuert werden. Hauptattraktion ist aber der Lichtschwertkampf. Spieler treten hier gegen die bekannten Gegner der „dunklen Seite“ wie Darth Maul oder Seventh Sister an.

Während sich der Einstiegsgegner noch relativ mühelos besiegen lässt, ist schon die zweite Endgegnerin mit ihrem rotierenden Doppelschwert eine harte Herausforderung - und das nicht nur technisch. Je weiter man sich im Spiel nach vorne kämpft, desto körperlich fordernder wird es. Das ist am Ende ganz schön anstrengend.

Auf der technischen Seite funktioniert „Jedi Challenges“ erstaunlich gut. Die Batterien in Lichtschwert und Headset halten länger durch als jedes Smartphone und sind schnell wieder aufgeladen. Sowohl die Bewegungssteuerung als auch die Positionierung der Hologramme im Raum passen meistens. Im Lichtschwertkampf muss man allerdings häufig seine virtuelle Laserklinge neu justieren.

Die violette Kugel zeigt dem Headset, wo sich der Boden befindet und ist Mittelpunkt des virtuellen Spielfeldes.

Foto: dpa

Fazit

Lenovos „Jedi Challenges“ zeigt, was mit Augmented Reality (AR) im Spielebereich mittlerweile möglich ist. Die Herausforderungen machen Spaß, auch technisch funktioniert die Spielerei meist zuverlässig. Spieler werden gut mit dem neuartigen Spielprinzip vertraut gemacht, und im Wohnzimmer gegen imperiale Sturmtruppen zu kämpfen, wirkt gar nicht komisch. Höchstens für Außenstehende, die eben nicht sehen können, was man da vor die Augen projiziert bekommt.

Der Einstieg in die erweiterte „Star-Wars“-Realität ist allerdings nicht ganz billig. 300 Euro kostet das Packet aus Headset, Tracker und Lichtschwert. Das nötige Smartphone kommt noch einmal hinzu.