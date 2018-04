Das Korallenatoll Minamitori dürfte dereinst die technische Entwicklung der gesamten Welt mit beeinflussen. Forscher haben dort im Schlamm massive Vorräte an seltenen Erdmetallen entdeckt.

Japans Erdmetall-Schatzkammer

von Daniel Kestenholz

Schlamm könnte die wirtschaftliche Zukunft Japans verändern: 16 Millionen Tonnen des kostbaren Bodens befinden sich nahe der kleinen japanischen Insel Minamitori, die 1 848 Kilometer südöstlich von Tokio im einsamen Pazifik liegt. Seltene Erden enthalten Elemente, die in Hightech-Geräten wie Mobiltelefonen, Röntgen- und Radargeräten, aber auch in Hybridfahrzeugen und Raketensystemen unerlässlich sind.

Ohne Yttrium zum Beispiel, eines der Metalle, das auf Minamitori im Überfluss vorkommt, können keine Kameraobjektive, Supraleiter oder Handybildschirme hergestellt werden, wie wir sie heute kennen.

Chinas Monopol brechen

Einer wissenschaftlichen Veröffentlichung von japanischen Forschern zufolge liegt dieser Fleck von mineralreichem Tiefseeschlamm in der Nähe von Minamitori, 1 267 Kilometer von der nahesten japanischen Insel entfernt. Die 16 Millionen Tonnen Schlamm bergen demnach Yittrium-Vorkommen für 780 Jahre, von Europium für 620 Jahre, Terbium für 420 und Dysprosium für 730 Jahre. Den Wissenschaftlern zufolge haben die Vorkommen das "Potenzial, diese Materialien auf einer halb-unendlichen Basis an die Welt zu liefern." Mit anderen Worten: Die Vorkommen sind praktisch unerschöpflich.



Aufgrund der fortschreitenden Technologisierung von Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft wird der Bedarf an seltenen Erden in Zukunft nur noch steigen, wobei die Nachfrage das Angebot schon heute übersteigt. China hat den Markt der seltenen Erden fest im Griff – rund 95 Prozent der weltweiten Produktion stammen aus chinesischem Abbau. Sollten sich diese Quellen erschöpfen oder stoppt China die Exporte, hätte dies erhebliche Folgen für viele technologische Einsatzgebiete.

Japan könnte nun die vollständige Kontrolle über neue Vorkommen erhalten, wobei noch einige Zeit verstreichen dürfte, bis die Ressourcen genutzt werden. Die Mineralien sind zwar reichlich vorhanden, jedoch im Erzvorkommen wenig konzentriert, was den Abbau erschwert.



Bergungstechniken fehlen



Die größte Herausforderung bleibt, die in rund fünf bis sechs Kilometer Meerestiefe liegenden Schlammvorkommen zu erreichen. Die dazu nötige Technologie existiert noch nicht, was für Nationen und Unternehmen aber auch Anreiz sein wird, in Bergbautechnologie am Meeresboden zu investieren und die Industrie zu kommerzialisieren.

Die dabei abzusehenden Schäden in der Tiefsee, der letzten vom Menschen noch nicht ausgebeuteten Schatzkammer des Planeten, sind noch nicht abzusehen.