Interview: Michael Juchmes



Isabelle Ulenaers, wie gründet man ein Kosmetikunternehmen? Was waren Ihre ersten Schritte?

Zunächst habe ich mich auf die Suche nach natürlichen Inhaltsstoffen begeben, die gut für unsere Haut sind. Gefunden habe ich Shea-Butter, Aloe Vera, Macadamia-, Argan- und Kokosöl. Diese haben alle einen nachweislich positiven Effekt auf empfindliche Haut. Leider enthalten viele Produkte, die beispielsweise angeben, auf Argan- oder Kokosöl zu basieren, lediglich ein Prozent des Inhaltsstoffs. Daher habe ich mich dazu entschlossen, selbst Produkte herzustellen, die zu 100 Prozent natürlich sind und alle eine hohe Konzentration der genannten Öle aufweisen, sodass sie auch wirklich wirksam sind.

Woher stammt Ihr gesamtes Wissen in diesem Bereich?

Angefangen habe ich vollkommen autodidaktisch. Danach habe ich mir ein Labor ausgesucht, das die Produkte auf komplett natürlicher Basis herstellen kann, mich bei allen Prozessen auf dem Laufenden hält und alle meine Produktwünsche – und auch alles, was ich nicht wollte – in ein „Rezept“ umsetzen konnte.

Produkte auf rein natürlicher Basis sind Ihnen äußerst wichtig. War es einfach, die perfekten Inhaltsstoffe zu finden?

Nein, leider nicht. Es ist schon äußerst schwierig, überhaupt alle diese Zutaten in reiner Form zu bekommen. Dazu kam noch, dass ein natürliches Produkt nicht auch automatisch ein gutes Produkt ist. Die Qualität muss stimmen und es muss die gewünschte Wirkung erzielen – es soll unsere Haut verbessern.

In Ihren Produkten ist der Zusatzstoff Glycerin enthalten, der vor allem als Feuchtigkeitsspender dient. Wäre es nicht auch möglich, darauf zu verzichten?

Wir nutzen für unsere Linie Glycerinstearat SE, einen nichtionischen Emulgator auf rein pflanzlicher Basis – quasi als Ersatz für herkömmliches Glycerin. Dieser Stoff wird häufig in Naturkosmetikprodukten für Körper- und Gesichtspflege verwendet. Außerdem setzen wir auf den Emulgator Glycerinstearatcitrat, der aus Palm-, Kern- oder Sojaöl gewonnen wird und auch im menschlichen Körper vorkommt.



Die Verwendung von natürlichen Inhaltsstoffen hat nicht nur Vorteile – wie lösen Sie das Problem mit der Haltbarkeit?

Wir haben lange gesucht, um die perfekten natürlichen Ingredienzien zu finden – am einfachsten funktioniert das mit Stoffen, die auch in Lebensmitteln Verwendung finden, etwa Anissäure und Lävulinsäure. Letztgenannter Inhaltsstoff enthält auch die gleichen Verbindungen, die Bienen dazu benutzen, um ihre Pollen und ihren Nektar zu schützen. Zu den mikrobiellen Effekten kommt noch dazu, dass die Stoffe entzündungshemmend und reizlindernd sind. Zudem halten sie den PH-Wert der Haut auf einem idealen Level.

Wie haben Sie die Wirksamkeit feststellen können? Mit Tests?

Alle unsere Produkte wurden den EU-Regeln entsprechend getestet – natürlich auch auf der Haut meiner Tochter. (lacht)

Und wie sieht es beim Verpackungsmaterial in Sachen Nachhaltigkeit aus?

Alles ist zu 100 Prozent recycelbar. Wir nutzen Abfallprodukte der Holzindustrie für die Verschlüsse sowie recycelten und recycelbaren Kunststoff. Die Umverpackung besteht zudem aus wiederverwendetem Papier. Damit zählen wir zu den Topmarken beim Ökotester „Rank a Brand“.

Zum Abschluss noch eine Frage, die man wohl jedem Unternehmer stellt: Planen Sie, die Angebotspalette – bisher bestehend aus Cremes, Peelings und Waschgel – zu erweitern?

Wenn ich könnte, würde ich alles Geld, was ich habe, investieren. (lacht) Ich denke derzeit an Lippen- und Handpflege ... aber auf jeden Fall nur an Produkte, die die Menschen auch brauchen. Es geht mir nicht um den Gewinn.