Nicht von ungefähr avanciert Irland zu einem Mekka für Pflanzenliebhaber und Botaniker aus aller Welt. Die Grüne Insel wartet mit viel Grün und mit einer ungeahnten Blütenvielfalt auf.

Irland, Insel der Pflanzenfans

von Karsten-Thilo Raab

Ideale Voraussetzungen für seine Prachtgärten verdankt Irland seinem durch den warmen Golfstrom begünstigten, milden Klima. Und das nicht nur in den Küstenregionen. Auch in der südostirischen Grafschaft Wicklow findet sich mit Powerscourt ein Paradebeispiel irischer Gartenbaukunst, das mit einem 120 Meter hohem Wasserfall aufwartet. Dieses vom Flüsschen Dargle gespeiste Naturschauspiel diente bereits als Kulisse von zahlreichen Hollywoodfilmen.

Perlen der Natur

Als eine Perle der Natur entpuppen sich auch die 1868 am Ufer des River Vartry angelegten Mount Usher Gardens mit ihren seltenen Bäumen, Sträuchern und Blumen – darunter allein 70 verschiedene Eukalyptusarten. Gartenphilosoph William Robinson stand für diesen entfesselten Landschaftsgarten an der Ostküste circa 50 Kilometer südlich von Dublin Pate. Riesenhafte Baumexoten, Buschwerk und Blumenpfade sind hier so natürlich zu einander gesellt, dass der Besucher durch ein wildes Paradies spaziert, das es so wohl nirgendwo sonst auf der Welt in natura gibt.

Etwas außerhalb von Kildare, der Hauptstadt der gleichnamigen Grafschaft, ist das irische Nationalgestüt von Tully, The Irish National Stud, beheimatet. Zu den Besonderheiten des Gestüts zählt der von Tassa Eida und dessen Sohn Minoru angelegte japanische Garten, der eine „Reise durch das Leben" darstellt. Seit 1999 bereichert zudem der St. Fiachra's Garden das Gelände des Nationalgestüts.

Mit den Kilmokea Gardens verfügt die Grafschaft Wexford über ein weiteres Aushängeschild irischer Gartenbaukunst. Das drei Hektar große Areal um das Herrenhaus Kilmokea Country Manor gliedert sich in einen von einer Mauer umgebenen Formgarten und den Lower Garden. Letzterer besticht durch eine Auswahl an seltenen Bäumen und Sträuchern. Darunter Rhododendren, Magnolien, Kamelien und riesiges Borretsch (Gurkenkraut), während der Formgarten von Iris- und Rosenblüten dominiert wird.

Der Golfstrom bringt die Wärme



Derweil wird Bantry wie kaum ein anderer Ort an der Westküste von den Ausläufern des Golfstroms verwöhnt. Einen architektonischen Akzent setzt hier das Bantry House, ein Juwel georgianischer Bauart aus dem frühen 18. Jahrhundert. Einen besonderen Blickfang bilden die Hundred Steps, eine monumentale Steintreppe, die von Azaleen und Rhododendren flankiert wird.

Kylemore Abbey, im westlichen Connemara gelegen, besitzt einen einmaligen viktorianischen Garten. Foto: Karsten-Thilo Raab





Unter den freien, höchst kunstvoll komponierten Gärten gilt insbesondere der Inselgarten Garnish Island im County Cork als Berühmtheit. Nach einer kurzen Bootsüberfahrt vom idyllischen Ort Glengarriff gelangt man in ein Paradies mit subtropischer Exotik, das in mehreren informellen Gartenanlagen zu einem Gesamtwerk gestaltet ist.

Eine weitere Perle im Killarney National Park ist fraglos das im Tudor-Stil erbaute Muckross House, ein Schloss inmitten einer großzügigen Parkanlage. Im Jahre 1843 erbaut, beherbergt das Herrenhaus heute das Kerry Folklife Centre, das dem Leben der Landbevölkerung im 19. Jahrhundert gewidmet ist. Der nach dem Spender benannte Bourn Vincent Memorial Park erweist sich als ein Meer an Rhododendren, Azaleen und Magnolienbäumen.

Derweil gilt Kylemore Abbey, im westlichen Connemara gelegen, als klassisches Beispiel für einen viktorianischen Garten in strenger Formalität. Geadelte Pflanzenraritäten, die auf die Jahrhundertwende zurückgehen, werden hier am Ufer des Lough Poolacappul in stilvoller Anlage eines Walled Gardens vor fantastischer Bergkulisse kultiviert und dürfen jedes Jahr einen anderen Reigen tanzen. Rund um den einstigen Landsitz des Kaufmanns und Politikers Mitchell Henry wurden exotische Pflanzen wie Douglas-Fichten, Sequoiem, Taxidien und Kamelien angepflanzt, während im Gewächshaus Bananen, Trauben und Pfirsiche gedeihen.

Oase der Ruhe in Belfast

Auch im Norden der Grünen Insel kommen Gartenliebhaber voll auf ihre Kosten. In der Hauptstadt Belfast befindet sich direkt an die Queen's University angrenzend der liebevoll gestaltete Botanic Garden. Die Oase der Ruhe wurde 1828 eingeweiht. Das Palm House, eine Glas- und Eisenkonstruktion des Dubliner Eisengießers Richard Turner, war das erste seiner Art weltweit.

Ein weiteres Paradebeispiel viktorianischer Gartenbaukunst inmitten des botanischen Gartens ist die Tropical Ravine, eine tropische Schlucht mit exotischen Pflanzen wie Lilien, Orchideen, Guaven oder Bananenstauden.

Rosen, so weit das Auge reicht

Rosen, Rosen und nochmals Rosen sind den ganzen Sommer über im Sir Thomas and Lady Dixon Park in Belfast zu bewundern. Mehr als 20 000 Rosenbüsche wetteifern hier um die Gunst der Pflanzenliebhaber. Hinzu gesellen sich empfindliche Kamelien, ein Walled Garden und das Experiment eines japanischen Gartens.

Südlich von Newtownards liegen am Ufer des Strangford Lough die Gärten von Mount Stewart. Neben dem Herrenhaus, dem Stammsitz der Stewarts, mit seiner grandiosen Banketthalle, dem „Temple of the Winds“, fasziniert besonders die weitläufige Parkanlage auf der Ards Peninsula. Das Areal mit seinen seltenen, farbenfrohen Pflanzen wurde 1921 von Lady Edith, der Frau des siebten Marquis von Londonderry, entworfen und ist in 17 Bereiche gegliedert.

Neben den zahlreichen Prachtgärten ziehen auch verschiedene Gartenshows Pflanzenliebhaber aus aller Herren Länder in ihren Bann. So etwa die Pflanzenschau „Bloom“, die vom 31. Mai bis 4. Juni im Phoenix Park von Dublin stattfindet. Für alle, die ein besonderes Faible für Rosen haben, ist die Rose Week im Sir Thomas and Lady Dixon Park in Belfast ein absolutes Muss.