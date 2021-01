Internationaler Tag der Jogginghose: Lässigkeit ist Trumpf

„Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren“, so ein Zitat des 2019 verstorbenen Modezars Karl Lagerfeld aus dem Jahr 2012. Doch in Zeiten von Corona hat sich das verpönte Kleidungsstück zum absoluten Trendteil gemausert.

In Folge der allgemeinen Etablierung des Homeoffice und wochenlanger Lockdowns verbringen die Menschen seit dem Ausbruch der Pandemie so viel Zeit zu Hause wie nie zuvor. Und dort – fernab jeglichen Modediktats - will man es natürlich so bequem wie möglich haben.

Das bestätigt auch Trendanalyst Carl Tillessen vom Deutschen Mode-Institut in Köln im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur ...