von Daniel Wampach



Kennen Sie das? Sie schauen sich im Internet nach dem nächsten Urlaubsziel um, finden einen scheinbar paradiesischen Ort und reisen dorthin. Doch bei der Ankunft ist alles anders. Das Meer ist doch nicht türkis, die Palmen sind nicht so grün wie auf den Bildern. Der Urlaub beginnt mit einer Enttäuschung.



Auf den Seychellen ist das ausgeschlossen. Der Inselstaat im Indischen Ozean lockt mit warmem, sauberem Meerwasser und mit Wäldern überzogenen Landschaften. Man fühlt sich gleich wohl, denn auch die Einwohner, von denen die meisten neben der lokalen Sprache Kreol auch Englisch und Französisch sprechen, empfangen einen mit offenen Armen. Innerhalb von wenigen Tagen wird man ganz vom jamaikanisch angehauchten „easy way of life“ eingenommen.

Flora und Fauna

„Es ist schon paradiesisch, aber nicht so, dass ich für immer hierbleiben würde“, sagt die 19-jährige Lea aus Trier, die seit einigen Monaten als Tauchführerin auf Silhouette arbeitet. Zwar ist es die drittgrößte Insel der Seychellen, doch außer einer Hotelanlage und dem 40-Einwohner-Dorf La Passe gibt es dort nichts. „Irgendwann will ich zurück in die Zivilisation“, scherzt die junge Deutsche.



60 Prozent der Landfläche sind geschützt. Wohin man nur schaut – alles ist grün. Davon ist auch Sandy begeistert. Die 39-Jährige ist mit ihrer gleichaltrigen Freundin Tessy erstmals auf den Seychellen. „Ich finde es immer schön, wenn es überall so grün ist – auch wenn man an einem solchen Ort dann immer mit Regen rechnen muss“, erklärt die Luxemburgerin aus der Nähe von Wiltz.



Bekannt sind die Seychellen für die Palme Coco de Mer, die man auf den Inseln Praslin und Curieuse findet. Die Kokosnüsse, deren Bild bei Einreise in den Reisepass gestempelt wird, werden von den Einwohnern angesichts ihrer speziellen Form liebevoll „butt nut“ genannt. Aufgetaucht sind die Kokosnüsse der Palme im 16. Jahrhundert. Segler fanden sie im Indischen Ozean, ohne aber die Herkunft zu kennen. Der Glaube an eine Unterwasserpalme kam auf, somit wurde die Pflanze kurzerhand Coco de Mer getauft. „Sie wollen ganz sicher nicht, dass ihnen diese Nuss auf den Kopf fällt“, schmunzelt Shaun Larue, ein Seychellois, der auf der Insel Praslin lebt. „Wir alle hier wissen, dass wir auf paradiesischen Inseln wohnen“, ist sich der 25-jährige Reiseführer der Naturschönheit bewusst.



60 Prozent der Landfläche auf den Seychellen sind geschützt. Das Ergebnis: Grün, wohin man nur schaut, wie hier im Hilton Labriz Resort auf der Insel Silhouette.

Foto: Daniel Wampach

An einigen Orten wie dem Jardin du Roi oder dem Strand Anse Source d'Argent trifft man die Riesenschildkröten an. Dort bietet sich sogar die Gelegenheit, die Kolosse zu füttern. Die Aldabra-Riesenschildkröte ist auf den Seychellen weit verbreitet. Naturliebhaber kommen in der Vallée de Mai auf Praslin auf ihre Kosten. Der Nationalpark gehört den Unesco-Weltnaturerben an und beheimatet zahlreiche endemische Pflanzen- und viele verschiedene Vogelarten.



Wassertemperaturen von 26 bis 29 Grad laden zum Baden ein. Vor Ort sollte man sich allerdings über gefährliche Meerestiere bzw. Strömungen informieren, die dort sehr gefährlich werden können. Haiangriffe sind zwar selten, aber nicht auszuschließen. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte sich im Flachwasser aufhalten.



Hotels

Wer einen günstigen Urlaub anstrebt, der sollte die Seychellen aus der Liste der möglichen Ziele streichen. Es gibt keinen Massentourismus, der Urlaub im Inselstaat ist sehr exklusiv. „Die Hotels selbst sind im Vergleich eigentlich nicht so teuer. Es sind die Nebenkosten wie zum Beispiel das Essen, die den Unterschied machen und ein gutes Stück höher sind als in anderen Ländern. Kleine Snacks sind zwar noch günstig, in Restaurants bezahlt man aber umso mehr“, so Tessy.



Im Hilton Resort Northolme genießen Sie einen atemberaubenden Blick über den Indischen Ozean und können in den Abendstunden den Sonnenuntergang bestaunen.

Foto: Daniel Wampach

Auf den Seychellen sollte man also nicht auf jeden Euro – oder Rupie, die dortige Währung – achten. Das gilt auch bei der Hotelauswahl. Die Inseln sind für ihre luxuriösen Hotelanlagen bekannt, die deutlich in der Überzahl sind.



Wer wie die High Society urlauben möchte, kann sich im ganz exklusiven Maia Luxury Resort niederlassen. In einer riesigen privaten Villa mit großem Infinity Pool, tollem Meerblick und exklusiver Ausstattung bleiben inmitten der Natur keine Wünsche offen. Und wenn doch, kann man sich an seinen eigenen Butler wenden. Absolute Anonymität ist der Trumpf dieser inmitten eines tropischen Gartens gelegenen Anlage, in der man zu Großteilen die Nachbarsvilla gar nicht erst sieht. Dieser Luxus hat seinen Preis: Die günstigste Übernachtung kostet sage und schreibe 2 055 Euro pro Nacht!



Eine deutlich günstigere Alternative bietet das Raffles auf der Insel Praslin. Auch wenn man dort die anderen Villen sehen kann, fühlt man sich nicht beobachtet. Die Anonymität wird also gewahrt – und der Blick aufs Meer ist atemberaubend. Auf den Butler muss man verzichten, ansonsten ist der Service vergleichbar exzellent.



Absolut ruhig geht es im Hilton Labriz Resort zu – der Hotelanlage auf der einsamen Insel Silhouette, in der Lea arbeitet und auch Tessy und Sandy urlauben. Wenn man Sightseeing machen will, ist sie allerdings nicht zu empfehlen, denn der Bootstransfer von knapp 45 Minuten auf die Hauptinsel Mahé kostet wertvolle Zeit.



Aktivitäten

Auch wenn das letztgenannte Resort abgelegen ist, kann man dort einiges unternehmen. „Tessy ist eher hier, um in der Sonne zu entspannen. Ich bin gekommen, um einige Tauchgänge zu unternehmen. Das ist sehr schön, da man hier zum Beispiel mit Haien und Schildkröten tauchen kann, was sonst eher selten ist. Das Korallenriff auf dieser Insel ist aber nicht so schön“, beschreibt Sandy ihren Urlaubsplan. Wie fast alle luxuriösen Hotelanlagen bietet auch das Hilton Labritz Kajakfahrten, Tauch- oder Schnorchelgänge sowie Klettertouren an.



Die Seychellen laden zum Entspannen ein und sind angesichts des fehlenden Massentourismus nicht überfüllt. „An jedem Strand, an dem wir waren, hatten wir das Gefühl, alleine zu sein“, bemerkt auch Sandy. Somit eignet sich der afrikanische Inselstaat wunderbar für Hochzeitsreisen. Die Seychellen sind zudem familienfreundlich, worüber wohl nicht nur Tessy verwundert ist: „Ich war schon etwas überrascht, dass nicht nur Paare zum Beispiel für die Flitterwochen hier sind, sondern auch Familien mit kleinen Kindern.“ Wer einen Partyurlaub anstrebt, ist auf den Seychellen komplett falsch. Die meisten Hotelbars schließen bereits um 23 Uhr – was auch daran liegt, dass die Sonne schon kurz nach 18 Uhr untergeht.

Die zahlreichen schönen Strände wie Grande Anse oder Anse Source d'Argent auf der atemberaubenden Insel La Digue sollte man auf jeden Fall besuchen. Souvenirs kann man in Victoria auf Mahé kaufen, eine der kleinsten Hauptstädte der Welt. Wer wissen will, welcher Rum sich eigentlich in seinem Cocktail befindet, kann die staatliche Takamaka-Brennerei – die einzige auf den Seychellen – unter die Lupe nehmen.

Im Maia Luxury Resort urlaubt man wie die High Society. Das hat aber auch seinen Preis.

Foto: Daniel Wampach

Die Sehenswürdigkeiten der Seychellen sind auf so vielen Inseln und so weit verbreitet, dass es sich lohnt, einen Reiseführer hinzuzuziehen. Shaun Larues (Email: shaunlarue22@gmail.com) jugendliche Leidenschaft bietet nochmal eine ganz andere Sicht auf die Seychellen.

Der 25-Jährige kennt überall irgendwen und kann somit erfrischende und moderne Führungen anbieten. Der lizenzierte Reiseführer bringt seine Gäste an Orte, die man sonst nicht zu Gesicht bekommt. Trotz seines jungen Alters begeistert Larue mit großem Wissen über seine Heimat.

Anreise

Für Luxemburger bieten sich gleich mehrere Alternativen für die Anreise. Erst seit zwei Monaten besteht die direkte Verbindung zwischen Düsseldorf und dem Inselstaat (zwei Mal wöchentlich), die auch Tessy und Sandy benutzt haben. Die Seychellen werden ebenfalls von Frankfurt am Main (ein Mal wöchentlich) und Paris (vier Mal wöchentlich) aus angeflogen. Alle Flüge dauern rund zehn Stunden.

Von Luxemburg aus lässt sich der Urlaub wunderbar mit einem Trip nach Istanbul verbinden. Turkish Airlines fliegt täglich vom Findel aus in die einzige Stadt der Welt, die auf zwei Kontinenten (Europa und Asien) liegt. Mit der gleichen Fluggesellschaft geht es dann weiter zu den Seychellen.

Besondere Impfungen braucht man nicht, wenn man aus Europa anreist. Auf den Seychellen braucht man sich auch nicht vor Malaria zu fürchten. Mückenspray sollte man aber unbedingt mitnehmen. Zur Einreise benötigt man einen gültigen Reisepass. Da Camping auf den Seychellen verboten ist, ist der Nachweis einer Unterkunft (mit Kontaktdaten) vonnöten.



Auf den Seychellen herrschen das ganze Jahr über für europäische Verhältnisse hochsommerliche Temperaturen.

Foto: Daniel Wampach

Zudem sollte man ein Ticket für die Rück- oder Weiterreise sowie ausreichend finanzielle Mittel für den Aufenthalt nachweisen können. Sind diese Bedingungen erfüllt, wird einem ein kostenloses Touristenvisum von einem Monat ausgestellt, das bis auf drei Monate verlängert werden kann. Denn wenn man erst einmal im Paradies angekommen ist, will man gar nicht mehr weg.

Klima

Auf den Seychellen herrschen das ganze Jahr über Temperaturen zwischen 25 und 32 Grad. Zwischendurch kann es zwar immer mal nass werden, meistens handelt es sich aber nur um Kurzregen. Und bei der hohen Luftfeuchtigkeit ist der tropische Regen sehr erfrischend. Wettervorhersagen sind praktisch unmöglich. Man muss immer mit kurzen Regenschauern rechnen.