Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah: Kurz hinter der deutschen Grenze findet sich eines der besten Urlaubsappartements des Nachbarlandes.

Lifestyle 2 Min.

Großregion

In Trier gibt's eine der schönsten Ferienwohnungen Deutschlands

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah: Kurz hinter der deutschen Grenze findet sich eines der besten Urlaubsappartements des Nachbarlandes.

(LW) – „Vakanz Doheem“ lautete das Motto während der Pandemie-Zeit: Viele Luxemburgerinnen und Luxemburger entdeckten das eigene Land für sich, bereisten die schönsten Flecken im Norden, Süden, Osten, Westen und im Zentrum des Landes. Auch Ziele in der Großregion waren beliebt. Die Moselstadt Trier, Metz mit dem Centre Pompidou oder auch die belgischen Ardennen - in den vergangenen Jahren erfreuten sich Urlaubsdestinationen, die weniger als zwei Stunden entfernt waren, großer Beliebtheit. Zumindest für einen Tagesausflug.

Blick in die Küche. Foto: FeWo-direkt

Dass es sich ebenfalls lohnt, eine Nacht in einem der drei Nachbarländer zu verbringen, macht jetzt auch die Bestenliste des Urlaubsportals „FeWo-direkt“ deutlich, über das Reisewillige Appartements in der ganzen Welt buchen können. Die Seite zeichnete jüngst die fünf deutschen „Ferienhäuser des Jahres“ aus - und eines davon befindet sich nur wenige Kilometer von Luxemburg entfernt.

Ein kleines Haus in Trier wird unter den fünf auserwählten Ferienunterkünften aufgelistet. Es ist in der Römerstraße zu finden, einer kleinen Gasse (ehemals angelegt von den Römern als Via Grippa) im Stadtteil West, die sich vom Tal in die Höhe windet, und einen guten Ausblick über die älteste Stadt Deutschlands bietet.

In den Felsen gebaut

Laut Informationen von „FeWo-direkt“ ist die Unterkunft ein Felsenhaus: Es wurde Ende des 19. Jahrhunderts in den roten Sandsteinfelsen gebaut, was auch auf den Fotos deutlich zu erkennen ist, mit denen das Häuschen für sich wirbt. Die Rückseite und zusätzlich eine Außenwand bestehen aus Felsen - was im Sommer für angenehme Temperaturen im Inneren sorgen kann, da dieser wie eine natürliche Klimaanlage funktioniert.

Das Wohnzimmer dient gleichzeitig als zweites Schlafzimmer. Foto: FeWo-direkt

Auf 80 Quadratmetern finden Gäste hier Esszimmer, Bad, Küche (Erdgeschoss), ein Wohnzimmer, das auch mit einer zweiten Schlafgelegenheit aufwartet (1. Obergeschoss), und ein Schlafzimmer, das den offenen Wohnbereich abschließt (2. Obergeschoss).

Auf „FeWo-direkt“ - wo man einen durchschnittlichen Preis von 88 Euro pro Nacht angibt - hat die Unterkunft äußerst positive Kritiken. Die Gesamtnote: 4,9 von fünf Sternen. Die letzte von insgesamt 83 Bewertungen stammt aus dem Mai dieses Jahres. „Wir haben uns sehr wohl gefühlt!“, schrieb Gästin Carolina D. „Das Haus hat alles zu bieten, die Aussicht auf Trier ist grandios, die Betten bequem.“

Unterkünfte im Großherzogtum sind ebenfalls auf der Webseite „FeWo-direkt“ gelistet, davon mehr als ein Dutzend mit der Bestnote 5,0. Die meisten, ausnahmslos positiven Rückmeldungen weist ein Penthouse in Dommeldingen mit großer Dachterrasse auf.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.