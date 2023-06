Die Trendscouts und -experten sind sich einig: In den kommenden Wochen geht es heiß her ... und das nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes.

Sommertrends 2023

In diesem Sommer sind sehr kurze Hosen und veganes Eis angesagt

Die Trendscouts und -experten sind sich einig: In den kommenden Wochen geht es heiß her ... und das nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes.

(dpa/LW) - Ein Bier auf dem Balkon, der Sprung ins kühle Nass mit Bikini oder Badehose und dazu noch ein leckeres Eis - das steht in diesem Sommer auf nahezu jeder Agenda. Doch in jedem Jahr gibt es einige Neuerungen ... in Sachen Mode, Musik oder auch Menschelndem.



Tube Tops und Pullunder

„Das enge Tube Top feiert dieses Jahr ein großes Comeback und ersetzt in unseren Kleiderschränken jegliche T-Shirts, Trägertops oder Blusen“, das behauptet zumindest die „Vogue“, die auch schon einige Stars mit diesem Trendkleidungsstück beobachtet hat.

Enge Tube Tops waren bereits ein fester Bestandteil der Ausgehgarderobe von „Sex and the City“-Stilikone Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), so die „Vogue“ weiter - und die feierte jüngst ja ebenfalls ein Comeback. Und wer es etwas geschlossener mag und doch ein wenig Arm zeigen will, der greift halt zum Pullunder - gerne auch ohne Hemd oder Bluse als Basis.

Kurz und knapp: Hotpants aus der „LV By The Pool“-Kollektion von Louis Vuitton. Preis auf Anfrage. Foto: Hersteller

No Pants oder Hotpants

Folgt man Stars und Sternchen wie Kendall und Kylie Jenner oder schaut sich das Bühnen-Outfit von Megastar Helene Fischer an, dann wird sofort klar: Der „No-Pants-Look“ liegt im Trend. Das heißt: Man trägt eine Unterhose oder einen Einteiler über einer blickdichten Strumpfhose. Das erinnert stark an die Aerobic-Looks der 1980er-Jahre.

Alle - und damit sind auch Männer gemeint -, die sich nicht unten ohne aus dem Haus trauen, dürfen in diesem Sommer gerne zu knappen Hotpants greifen. Aber aufgepasst: Wer zu schmale oder zu kräftige Beine hat, sollte sich das ganz genau überlegen - denn dieser Look verzeiht wenig.

Speedo

Der „No-Pants-Look“ für den Herrn ist in dieser Saison an den Badestränden zwischen Portugal und Zypern zu beobachten: Die Speedo feiert ein Comeback - auch sehr kurz geschnittene Pants sind wieder zu sehen. Wie bei den Hotpants gilt: Das steht leider nicht jedem ...



Lässiger Sonnenschutz: Baseballcap von 7 for all mankind, um 70 Euro. Foto: Hersteller

Basecap und Bucket Hat

Das Basecap erlebt nach dem Anglerhut-Hype ein großes Revival. „Von Balenciaga bis Gucci, von Louis Vuitton bis Off-White, das Baseball Cap bleibt der Streetstyle-Trend 2023“, meint zumindest das Männermagazin „GQ“. Designer wie Alessandro Michele setzten klar auf den Klassiker, während etwa Raf Simons noch den Bucket-Hat favorisiere.

Brit-Pop-Look

Hosen wie in den 1970er-Jahren, Oberteile aus den 2000ern ... und die Haare stammen aus den 1990er-Jahren, das glaubt zumindest „Men's Health“: „Fransig an Seiten und Nacken, gestuftes Deckhaar, das nach vorne hin immer länger wird und knapp bis über die Augenbrauen ragt“ - so sahen auch die Brit-Pop-Stars anno dazumal aus.

Nach den akkuraten Fade Cuts der letzten Jahre mit kurzen Seiten und akkurat rasierten Scheiteln seien nun Looks mit soften Konturen angesagt. Passend dazu sind weiterhin Locken auf Männerköpfen zu sehen - gerne auch künstlich herbeigeführt durch eine Dauerwellenbehandlung.

In der Männermode geht es lässig und zudem transparent zu: Top „Matheus“ von Weekday, um 19 Euro über Zalando.be. Foto: Zalando

Männer mögen's lässig

Modisch sind junge Männer in jüngster Zeit recht experimentierfreudig geworden - man denke an kurze Hosen schon bei 15 Grad, Strümpfe zu offenen Schuhen, Perlenkette und natürlich an die wiederentdeckte Herrenhandtasche.

„GQ“ empfiehlt außerdem den Anzug (ohne Hemd), den Trainingsanzug, Hosen mit Cargotaschen und Netz-Tops. Mutige Männer greifen zudem zu durchsichtigen Oberteilen aus Organza oder Meshstoffen.

Vegane Abkühlung

Steigen die Temperaturen, steigt auch die Lust auf leckeres Speiseeis. Geschmacklich haben die Eisdielen zwar einiges zu bieten - von Salzkaramell über alkoholisierte Sorten bis hin zu Protein-Eis -, die Schleckermäuler mögen es traditionell aber eher klassisch: Vanille, Schokolade, Stracciatella oder Erdbeere führen meist die Hitlisten an ... und das immer häufiger auch als vegane Variante (oder mit gesünderen Zutaten). Dieser Trend ist mittlerweile auch in den Supermärkten angekommen.

Auch Luxemburger können vom Deutschland-Ticket profitieren und etwa der Bundesgartenschau in Mannheim einen Besuch abstatten. Foto: Lukac Diehl/BUGA

Urlaub

Natürlich zieht es die Menschen weiterhin in die Ferne, aber: Luxemburgerinnen und Luxemburger können auch die eigene Heimat per Bus und Bahn erkunden ... und das sogar kostenlos. Wer Deutschland bereisen will, kann vom sogenannten Deutschland-Ticket profitieren: Für 49 Euro darf man einen Monat lang alle Regionalzüge, Busse sowie Straßen- und U-Bahnen im Nachbarland benutzen (im monatlich kündbaren Abo).

Städte wie Köln, Koblenz oder Frankfurt sind somit in diesem Jahr besonders günstig zu erreichen beziehungsweise zu erkunden. Gleiches gilt für die Neckar-Stadt Mannheim: Dort lockt in diesem Jahr die Bundesgartenschau mit grüner Vielfalt.

Sommerhit

Ein echter Sommerhit hat sich in diesem Jahr noch nicht herauskristallisiert (dieser erreicht Mitteleuropa meist erst Ende Juli oder im August) - die Charts werden daher von Dauerbrennern angeführt. Geht man die Top 50 für Luxemburg auf Spotify durch, klingen mit viel Fantasie „Ella Baila Sola“ von Eslabon Armado/Peso Pluma und natürlich die Neuauflage von „Danza Kuduro“ von Don Omar/Lucenzo nach Sommer ... alle anderen Künstlerinnen und Künstler scheinen die Hörerinnen und Hörer schon jetzt auf den Herbst einstimmen zu wollen.

Echte Mitsinghits - wobei diese vor dem geistigen Auge auch keine Palmen aufpoppen lassen - liefert bisher nur der Ballermann: Dort scheint „Bumsbar“ von Ikke Hüftgold, Schürze und DJ Robin den nicht minder niveaulosen 2022er-Hit „Layla“ als Partykracher abzulösen. Der Text ist dabei weniger zweideutig als erhofft: „Denn heute sind wir wieder bumsbar / Geile Mädels, geile Jungs da“, heißt es im Refrain ...

Situationship

Besteht noch Hoffnung für die Liebe? Das lässt zumindest der „Future of Dating Report 2023“ von Tinder vermuten: Die Generation Z (18 bis 25 Jahre) will das Gegenüber nicht verletzen, verzichtet auf Ghosting und Einschränkungen aller Art. Wichtiger werden dagegen die Begriffe Polyamorie (also mehrere Beziehungen gleichzeitig) und Situationship.

Die Generation Z (18 bis 25 Jahre) will das Gegenüber nicht verletzen, verzichtet auf Ghosting und Einschränkungen aller Art.

Übersetzt: „Eine romantische oder sexuelle Beziehung, in der die Beteiligten nicht klar ihren Status definieren und kommunizieren“, so die „New York Times“. Im Gegensatz zur „Freunschaft plus“ sei sich in einer „Situationship“ niemand sicher, was die eine für die andere Person wirklich bedeute. Gedanken sollte man sich im Sommer auch nicht darüber machen ... denn Entspannung steht ganz oben auf der Agenda

