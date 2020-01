Im Zwiespalt

Reisen mit gutem Gewissen ist keine einfache Angelegenheit – nicht nur dann, wenn man in Luxemburg lebt.

Klimahysterie wurde vor wenigen Tagen von der Gesellschaft für deutsche Sprache zum „Unwort des Jahres“ gewählt. Ein Begriff, der „irreführend“ sei und „wissenschaftsfeindliche Tendenzen“ offenlege, so die Jury. Eine weitere, weniger irreführende Wortschöpfung kommt einem in diesem Zusammenhang schnell in den Sinn: Flugscham, ein Begriff, der durch die Diskussionen um CO2-Emissionen und die steigende Reiselust im vergangenen Jahr wohl so häufig wie noch nie gefallen ist.



Jedem von uns sollte klar sein, dass Bahn und Bus die umweltfreundlichsten Verkehrsmittel sind ...