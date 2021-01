Ein Headset im Gewand eines hochwertigen Over-Ear-Kopfhörers - die Redaktion hat den „Adapt 360“ von Epos mit Sennheiser-Technik auf Herz und Nieren geprüft.

Lifestyle 4 Min.

Im Test: das Headset „Adapt 360“ von Epos

Michael JUCHMES Ein Headset im Gewand eines hochwertigen Over-Ear-Kopfhörers - die Redaktion hat den „Adapt 360“ von Epos mit Sennheiser-Technik auf Herz und Nieren geprüft.

Das Wort Headset ist - zumindest in der deutschen Sprache - nicht unbedingt positiv konnotiert. Begriffe wie „Callcenter“ und „Telefonhotline“ poppen ungewollt vor dem geistigen Auge auf. Dabei sind viele derzeit auf ein Headset angewiesen: Wer im Homeoffice mit seinen Kollegen und den Vorgesetzten kommunizieren will und nicht gleich die ganze Familie damit unterhalten möchte, greift gerne auf eben jenes zurück. Schließlich will man ungestört Unterhaltungen führen. Ganz ohne Kindergeschrei, Hundegebell oder Baulärm.

Für die notwendige Abschirmung von der Außenwelt sorgen etwa die „Adapt 360“-Kopfhörer von Epos, die im Grunde die Funktion eines Headsets übernehmen, gleichzeitig aber auch wie gewöhnliche Kopfhörer genutzt werden können. Epos - dies sei an dieser Stelle angemerkt - geht aus der Communications-Sparte des deutschen Technikherstellers Sennheiser hervor. Ein Name, der Audiofans durchaus ein Begriff sein dürfte.

An der rechten Ohrmuschel sind sowohl die Knöpfe und Regler als auch die Anschlüsse angebracht. Foto: Michael Juchmes

Over-Ear-Headset mit Bluetooth-Technologie

Das Headset selbst ist im Grunde ein gewöhnlicher Over-Ear-Kopfhörer mit Bluetooth-Technologie. Der Kunststoff wirkt hochwertig, die Ohrpolster sind mit schwarzem, mattem Kunstleder bezogen (als Alternative: Bügel in Off-White mit Polstern in Grau). Knöpfe (On/Off, Lautstärkeregler, Telefonannahme, Skip-Taste) sowie Anschlüsse befinden sich an der rechten Seite, am unteren Rand.

Die Einstellung des Headsets auf die Kopfgröße funktioniert problemlos. Selbst bei großen Köpfen - wie etwa meinem - gibt es keine Probleme. Das Gewicht beträgt rund 240 Gramm. Die Kopfhörer sind außerdem zusammenklappbar - und können in dem zum Lieferumfang gehörigen Etui verstaut werden.

Schlechte Audioqualität birgt Frustrationspotenzial Laut einer Studie des Herstellers Epos leiden 95 Prozent der Arbeitnehmer unter Konzentrationsstörungen durch störende Umgebungsgeräusche oder schlechte Audio-Verbindungen. 35 Prozent der Befragten fühlen sich dadurch frustriert, irritiert oder genervt. Bei einem Viertel der Personen wird dadurch sogar Stress ausgelöst. Stress, der sich auch auf das gesamte Wohlbefinden auswirken kann, wie Cary Cooper, Professor des Bereichs Organizational Psychology and Health von der Manchester Business School, erklärt: „Die letzten Monate haben bewiesen, dass laute Umgebungen, die eigentlich nicht zum Arbeiten gedacht sind, mehr Stress-erfüllte Situationen auslösen können, vor allem in Verbindung mit höheren Erwartungen.“ Der Erwartungsdruck habe sich durch die ständige Erreichbarkeit mittels Telefon, E-Mail und Co. sogar noch erhöht. Arbeitnehmer, so Cooper, seien in der Verantwortung, mit ihren Mitarbeitern an einem Strang zu ziehen, um die perfekten Lösungen für die aufkommenden Probleme zu finden. „Durch die Zusammenarbeit können Unternehmen Best-Practice-Lösungen entwickeln, die die Moral des Teams verbessern, Harmonie schaffen und die Arbeitsproduktivität und -effizienz optimieren.“

Laut Hersteller ist der Akku nach 2,5 Stunden an der Steckdose oder dem Laptop startbereit für bis zu 39 Stunden Betriebszeit. Im Test stellte der Akku auch kein Problem dar: Selbst nach mehreren - mindestens zehn - längeren Einsätzen im Homeoffice, beim Joggen und auf einem Spaziergang durch die Stadt machte das Headset nicht schlapp.

Homeoffice: Gekommen, um zu bleiben Vor der Corona-Krise war "New Work" ein Schlagwort, seit der Pandemie ist es Realität. Das wird auch so bleiben. Aber die neue Freiheit kann für Arbeitnehmer teuer werden.

Die Inbetriebnahme gelingt ebenfalls kinderleicht: Einfach wenige Sekunden auf den On/Off-Knopf an der rechten Ohrmuschel drücken und schon sagt eine freundliche Frauenstimme mit einem „Power on“, dass es jetzt losgehen kann. Gleiches gilt auch für das Abschalten: „Power off“ hört man in diesem Fall.

Die Verbindung mit dem Smartphone wie auch mit dem Laptop (via Dongle) gelingt fix - auch bei mehrmaligem Ein- und Ausschalten verbinden sich die Kopfhörer via Bluetooth 5.0 wieder ruckzuck mit dem jeweiligen Gerät. Gleiches gilt für das Hin und Her mit verschiedenen Devices, zwei Geräte können sogar simultan genutzt werden.

Nicht ganz in Weiß: Der „Adapt 360“ ist auch in Weiß/Grau erhältlich. Foto: Hersteller

Wer möchte, kann auch ein gewöhnliches USB- oder Audio-Kabel verwenden. Diejenigen unter uns, die sich lieber frei bewegen möchten, dürfen damit sogar im Haus oder der Wohnung umherlaufen: Die Reichweite beträgt laut Hersteller bis zu 25 Meter.

6 goldene Regeln: So bringen Sie Ordnung ins Homeoffice Aufräum-Coach Nicole Wiesner erklärt, wie das zu Hause zur perfekten Arbeitsumgebung wird.

Überzeugende Soundqualität

Die Soundqualität ist bei Telefonaten oder Online-Calls recht gut - was natürlich auch von der eigentlich Verbindung abhängt. Das ANC (Active Noice Cancellation) sorgt dafür, dass keinerlei störende Geräusche von außen das Gespräch stören. Sich selbst hört man dabei noch ausreichend. Das nervige „Ich höre mich nur total gedämpft“-Gefühl bleibt also aus. Die „Adapt 360“-Kopfhörer sind - das nur nebenbei - zudem für das Kommunikationstool Microsoft Teams sowie für Google Meet und Google Voice zertifiziert.

Auch Musikfreunde müssen keine Kompromisse eingehen. Die Wiedergabe im Stereo-Sound - etwa über den Streaming-Dienst Spotify - funktioniert einwandfrei. Wer mit Tonhöhen und Basslastigkeit nicht zufrieden ist, sollte einfach mal ein wenig an den Equalizer-Einstellungen des Musikdienstes feilen ... wobei auch jeder Song ganz individuelle Stärken und Schwächen an den Tag legen mag.

Praktisch: Das Headset lässt sich einfach zusammenklappen. Foto: Michael Juchmes

Kurzum: Wer gerne in Ruhe seine Teams-Calls bestreiten möchte und ab und an mal ganz ungestört Musik hören will, hat mit den „Adapt 360“-Kopfhörern von Epos/Sennheiser (Preis im Handel rund 250 Euro) eine gute Wahl getroffen. Einen Abzug gibt es lediglich in der B-Note: Bei längerer Nutzung droht ein „Satz heißer Ohren“ - das ist wohl dem Kunstleder geschuldet. Beim Joggen ist das recht unangenehm ... aber dazu ist das Headset im Grunde ja auch nicht gedacht.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.