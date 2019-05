Im französischen Boulogne-sur-Mer befindet sich das größte Aquarium Europas. Ein Besuch im Meereszentrum Nausicaá.

Im Rausch des Meeres

Elegant gleitet der mehrere Meter lange Mantarochen durch das große Becken. Einsam zieht er seine Runden, vorbei an Haien, kleineren Artverwandten und vielen weiteren Fischen, die mit ihm das 60 Meter lange und 35 Meter breite Bassin des Aquariums Nausicaá im nordfranzösischen Boulogne-sur-Mer, rund eine halbe Stunde von Calais entfernt, bevölkern.

Plötzlich unterbricht der Riesenmanta seine Runde und stößt zur Oberfläche empor. Dort wartet bereits ein Tierpfleger mit seiner Tagesration auf ihn, die ihm mit einer Zange, die an eine große Pinzette erinnert, vor sein Maul gehalten wird. Danach taucht der gigantische Fisch ab, dreht eine kleine Runde, und schwimmt wieder zur Oberfläche, um sich die nächste Portion zuführen zu lassen.



„Nur wenige Aquarien haben das Know-how, um Mantas zu halten“, erklärt Stéphane Henard, Verantwortlicher des Bereichs Aquaristik, der eine Besuchergruppe hinter die Kulissen führt. „Die Tiere werden immer zu den gleichen Zeiten gefüttert, so gelingt es den Pflegern Vertrauen aufzubauen.“

Star im großen Becken ist der große Mantarochen. Foto: Michael Juchmes

Fütterung am Beckenrand

Henard lotst die Gäste näher zum Beckenrand an der gegenüberliegenden Seite. Das Wasser ist leicht in Bewegung, eine Simulation der natürlichen Bedingungen. Ein Pfleger tritt heran, in den Händen: mehrere Boxen mit Futter, die er mit geschickten Würfen im Wasser verteilt. Sofort stürzen sich Fische verschiedener Arten auf ihre Kost. Jede Gruppe hat hier ihr eigenes feuchtes Speisezimmer – das immer zur gleichen Tageszeit geöffnet wird.



Dann verwandelt sich das Becken, in dem die Fische zuvor besonnen umherschwammen, in ein Sprudelbad. Zumindest dann, wenn die Tiere über Fischstücke, Würmer und andere Leckereien herfallen, die in der hauseigenen Großküche mundgerecht zubereitet werden.

Einige Meter tiefer, hinter einer 38 Zentimeter dicken Scheibe, beobachten Dutzende Zuschauer das Spektakel in einem abgedunkelten Raum. Einige Rollstuhlfahrer sind direkt vor der 20 Meter breiten Scheibe platziert, die einem Gewicht von 54 Tonnen standhalten muss. Andere genießen den Anblick von den Stufen des kleinen Amphitheaters aus, das zum Entspannen und Träumen einlädt.



Hinter den Kulissen: Eine Führung bringt Gäste in den Bereich, der den meisten Besuchern verborgen bleibt. Foto: Michael Juchmes

17 Millionen Liter Gesamtvolumen

Das Aquarium Nausicaá, das den Beinamen „Centre National de la Mer“ trägt und nach der in der griechischen Mythologie zu verortenden Tochter des Königs Alkinoos benannt ist, die dem schiffbrüchigen Odysseus begegnet, öffnete erstmals im Mai 1991 seine Tore. Nach einer Erweiterung im Jahr 1998, die die Ausstellungsfläche auf rund 4 500 Quadratmeter verdoppelte, wurde 2018 mit einem neuen Bereich, der das Thema „Auf hoher See“ aufgreift, das bisherige Gesamtvolumen der einzelnen Becken beinahe vervierfacht – von 4,5 Millionen auf 17 Millionen.



Derzeit sind im Nausicaá rund 58 000 Tiere aus 1 600 Arten beheimatet, darunter zwölf verschiedene Haiarten. Zu entdecken sind diese in zwei großen Ausstellungen, die auch gezielt auf den Einfluss des Menschen auf die Natur eingehen.

„Wir wollen die Besucher zum Nachdenken anregen“, erklärt Mathilde Doyer vom Presse-Team des Nausicaá. „Jede unserer Handlungen hat Auswirkungen auf die Umwelt.“ Daher wird auch die Verschmutzung der Meere und das Sterben der Korallenriffe auf unterschiedliche Weise thematisiert. Ein weiterer Bereich ist dem Forschungsschiff Thalassa des Institut français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer gewidmet.



Munteres Treiben im Gehege: Die Brillenpinguine im Bereich „Des Rivages et des Hommes“ stammen aus Südafrika. Foto: Michael Juchmes

Die im alten Gebäudeteil untergebrachte erste Ausstellung „Des Rivages et des Hommes“ erstreckt sich über insgesamt 5 000 Quadratmeter und führt den Besucher vom Nordmeer weiter über das Mittelmeer und den Tangwald bis hin zu den Korallenriffen. In vielen großen und kleinen Becken wird hier die ganze Vielfalt der Unterwasserwelt vor Augen geführt: Zarte Seepferdchen, farbenfrohe Korallenfische und gefährliche Jäger leben Tür an Tür – beziehungsweise Scheibe an Scheibe.



Besonders eindrucksvoll sind die Quallen, die in mehreren Becken gehalten werden und eine beinahe hypnotische Stimmung verbreiten. Sie müssen immer in Bewegung bleiben, daher herrscht in den Bassins eine konstante Wasserströmung.

Auf Tuchfühlung mit Fischen

Ein weiterer Höhepunkt des Rundgangs, der über mehrere Etagen des modernen Hauses führt, sind die Streichelbecken, in denen einige Fischarten zu finden sind, mit denen große und kleine Besucher auf Tuchfühlung gehen können. Vor allem die kleinen Rochen strecken ihre an eine Nase erinnernde Kopfspitze neugierig aus dem Wasser empor. Sie schrecken bei Berührungen ihrer Haut, die sich an der Oberseite ledrig und an der Unterseite glatt anfühlt, nicht zurück.



Faszinierende Meeresbewohner: Die in mehreren Becken gezeigten Quallen werden vor Ort gezüchtet. Foto: Jonathan Alexandre

Die zweite Ausstellung „Voyage en Haute Mer“ im neuen Bereich des Hauses leitet den Besucher gezielt zum großen Becken, das der Unterwasserwelt vor der kolumbianischen Insel Malpelo nachempfunden ist. Das rund 500 Kilometer vom Festland im Pazifischen Ozean liegende Eiland gilt mit seiner nahezu unberührten Flora und Fauna – über und unter Wasser – als wahres Juwel und ist immer wieder Ziel von französischen Meeresforschern.

Ein 18 Meter langer Meerestunnel, der durch das zehn Millionen Liter fassende große Becken führt, ist eine der beliebtesten Attraktionen. Hier verweilen Besucher viele Minuten, um den Fischen über ihren Köpfen zuzuschauen.

Eindrucksvoll: Der Weg zur großen Panoramascheibe führt durch den gläsernen Meerestunnel. Foto: Alexis Rosenfeld / Divergence

Krönender Abschluss des Besuchs im Nausicaá ist natürlich die Panoramascheibe, die einen Einblick in das Geschehen in der großen Bucht gibt, die Heimat des stattlichen Mantas, der nach der Fütterung wieder elegant seine Runden durch sein Territorium zieht.



Reiseinformationen Anreise: Boulogne-sur-Mer ist am einfachsten mit dem Auto zu erreichen. Die Anfahrt via Charleroi dauert – je nach Verkehr – rund 4,5 Stunden. Alternativ dazu: Anreise per TGV über Paris mit mindestens zwei Umstiegen in rund 5,5 Stunden. Eintritt: Ein Tagesticket kostet im Vorverkauf ab 24,20 Euro (Kinder 18,20 Euro). Wer das Aquarium auch am Folgetag besuchen will, zahlt zusätzlich 5 Euro. Eine Führung hinter den Kulissen wird für einen Aufpreis von 12 Euro angeboten. Übernachtung: In Boulogne-sur-Mer finden Gäste Herbergen verschiedener Preiskategorien. Bei einer mehrtägigen Reise lohnt sich ein Abstecher nach Le Touquet-Paris-Plage (Übernachtung etwa im Novotel Thalassa Le Touquet). www.nausicaa.fr