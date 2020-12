Lounge-Wear der besonderen Art: Wenn man Weihnachten und Silvester schon im sehr kleinen Kreis feiern muss, darf das Outfit gerne etwas lässiger sein.

Im Pyjama-Partyfieber

Anlässlich der diversen Feiertage im Dezember werfen sich die Luxemburger in der Regel gerne in Schale. Doch für wen eigentlich, lautet die Frage in diesem Jahr. Schließlich werden viele die Festtagssaison aufgrund der aktuell geltenden Corona-Restriktionen nur alleine oder im Kreise der Kernfamilie begehen können. Da kommt der aktuelle Trend der Edelpyjamas gerade recht.

3 Ein edler Abendbegleiter: gepunktete Pyjama-Jacke in Off-Black von Eres aus Seidensatin, um 385 Euro. Foto: Hersteller

um weitere Bilder zu sehen. Ein edler Abendbegleiter: gepunktete Pyjama-Jacke in Off-Black von Eres aus Seidensatin, um 385 Euro. Foto: Hersteller Das Label Radice steht für klassisch geschnittene Pyjamas aus Seidensatin in abwechslungsreichen Dessins, um 500 Euro. Foto: Hersteller Der Bademantel aus weichem Teddyfell von Lordsxlilies lädt zum Kuscheln ein – oder zum Spazieren im Garten, um 100 Euro. Foto: Hersteller

Nachdem die deutsche „Vogue“ elegante Nachtwäsche – im Gegensatz zur Jogginghose – bereits im September zur „perfekten Home-Office-Uniform“ geadelt hat, bietet es sich geradezu an, dem Trend auch unterm Christbaum zu frönen.

2 Das Kleid von Love Stories in Apricot ist eigentlich viel zu schön, um nachts von einem Federbett verdeckt zu werden, um 150 Euro. Foto: Hersteller

um weitere Bilder zu sehen. Das Kleid von Love Stories in Apricot ist eigentlich viel zu schön, um nachts von einem Federbett verdeckt zu werden, um 150 Euro. Foto: Hersteller Perfekt für einen entspannten Abend auf der Couch – Homewear-Set von Alice et Maman mit Spitzeneinsatz, um 156 Euro. Foto: Hersteller

Zumal mit dem Begriff Pyjama ursprünglich nichts anderes als eine leichte – und in vielen Regionen Asiens durchweg gesellschaftstaugliche – Stoffhose (wortwörtlich: ein Beinkleid) gemeint war, die Mitte des 17. Jahrhunderts durch britische Kolonialherren aus Indien nach Europa kam.



