Happy New Year

Im modischen Jahr des Hasen

Michael JUCHMES Rot und mit zwei großen Ohren – Trendideen im Hinblick auf das Chinesische Neujahrsfest.

Von Michael Juchmes

Was für ein Glück für den Handel: Der Hase, der eigentlich erst wenige Wochen vor Ostern in den Boutiquen, in Supermärkten oder bei Floristen auftaucht, ist bereits jetzt allgegenwärtig. Doch keine Angst: Der christliche Jahreskalender bleibt so, wie er ist. Das Fest der Auferstehung Jesu wird erst im April gefeiert.

Die flinken Hoppler konnten sich dennoch schon in unser Blickfeld mogeln – und das haben sie (oder wir) dem Chinesischen Neujahrsfest zu verdanken. Denn: Das neue Jahr, das nach dem chinesischen Kalender am 22. Januar beginnt, steht im Zeichen des (Wasser-)Hasen. Und auch die Farbe Rot ist allgegenwärtig, denn: Sie steht für Glück, Erfolg und - das, was alle wollen - Reichtum.

Wer hat an der Uhr gedreht?

Uhr von Swatch. Foto: Hersteller

Hätten Sie es gewusst? Die Ohren des Hasen werden auch Löffel genannt. In diesem Fall lassen wir aber auch die Antwort „Zeiger“ gelten. Uhr von Swatch, um 105 Euro.

Pretty in Red

Kleid von Hervé Léger. Foto: Zalando.be

Mit der Farbe Rot liegt man in diesen Tagen immer richtig – denn sie symbolisiert in China und vielen anderen Ländern Glück, Erfolg und Freude. Kleid von Hervé Léger über Zalando.be, um 1.465 Euro.

Funny Bunny

Shopper von Arket. Foto: Hersteller

Ganz schön busy, dieser Hase: Arket gab dem kreativen britischen Duo Yak Fun bei der Gestaltung der diesjährigen Neujahrskollektion eine Carte blanche. Shopper, um 22 Euro.

Glücklich und schön

Serum von Augustinus Bader. Foto: Hersteller

Hautschmeichler: Das Serum der Kosmetikmarke Augustinus Bader gibt's für kurze Zeit auch in einem roten (und damit glücksbringenden) Behältnis, 30 ml um 330 Euro.

Campy Fashion

Pullover von Monki. Foto: Hersteller

Kitsch as Kitsch can: Dieses textile Schmuckstück ist ironische Überspitzung auf modische Art. Sweatshirt mit zuckersüßem Hasenmotiv von Monki, um 25 Euro.

Glücksklang

Lautsprecher von Bang & Olufsen. Foto: Hersteller

Neues Jahr, neuer Sound – und der schallt zukünftig aus dem Bluetooth-Lautsprecher „Beosound A1“ im New-Year-Look von Bang & Olufsen, um 299 Euro.

Zweiohrhase

Kurzarmpullover von Gant. Foto: Breuninger.com

Auch bei den Herren der Schöpfung sind die Hoppler zu finden: Kurzarmpullover von Gant über Breuninger.com, um 140 Euro.

Im Wunderland

Tuch von Dolce & Gabbana. Foto: Hersteller

Jetzt fehlen eigentlich nur noch Alice und der verrückte Hutmacher – Seidentuch (90 x 90 Zentimeter) von Dolce & Gabbana, um 395 Euro.

Tommy und Miffy

Jacke von Tommy Hilfiger. Foto: Hersteller

Der knuffige Kulthase Miffy konnte sich einen prominenten Platz in der Kollektion von Tommy Hilfiger sichern – Wendejacke, um 380 Euro.



