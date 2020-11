An ausgefallenen und kunterbunten Strickpullis führt in diesem Winter kein Weg vorbei. Die Redaktion hat einige Must-have-Exemplare ausgewählt.

Lifestyle 8

Im Farbenrausch: Schick in Strick

Michael JUCHMES An ausgefallenen und kunterbunten Strickpullis führt in diesem Winter kein Weg vorbei. Die Redaktion hat einige Must-have-Exemplare ausgewählt.

Ein nachwachsender Rohstoff mit thermoregulierenden Eigenschaften, der auch noch Feuchtigkeit schnell nach außen leitet und eine natürliche Selbstreinigungsfunktion hat – die Vorteile von Schafwolle liegen auf der Hand. Wenig verwunderlich also, dass das Material bereits seit Ende der Bronzezeit (3. Jahrtausend v. Chr.) von Menschen genutzt wird.



Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

4 Für alle, die gerne Gesicht zeigen: Lacoste Live macht das Antlitz von Firmengründer René Lacoste zum modischen Must-have, um 180 Euro. Foto: Hersteller

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Für alle, die gerne Gesicht zeigen: Lacoste Live macht das Antlitz von Firmengründer René Lacoste zum modischen Must-have, um 180 Euro. Foto: Hersteller Blumenkunst in abstrakter Form: Rundhalspullover von Gant mit Alpaka-Anteil, um 200 Euro. Foto: Hersteller Kuschelig dank Alpakawolle und Mohair: kurzer Pullover mit Glanzeffekt von Pinko, erhältlich in vier Farben, um 195 Euro. Foto: Hersteller Ein echter Klassiker, neu interpretiert: Zopfstrickpullover aus Kaschmirwolle von Louis Vuitton, um 1.100 Euro. Foto: Hersteller

Schaf, Ziege und Alpaka

Trotz der Entwicklung neuer und spezialisierter Stoffe halten Modeschöpfer weiterhin der Schaf- und Merinowolle – oder ihren feineren Verwandten, wie etwa der Kaschmir- oder der Alpakawolle – die Treue. Einige Designhäuser haben sie sogar zu einem ihrer Markenzeichen erkoren, wie etwa Chanel. Der ikonische Tweedstoff des Hauses ist bis heute Basis für edle Kostüme oder praktische Accessoires. In dieser Saison, so offenbart es ein Blick auf die aktuellen Kollektionen, sind dabei nicht nur Modelle in Naturfarben ein Muss: Auch bunte Designs und wilde Muster sind auf Pullovern, Cardigans und den erneut zum Trend auserkorenen Pullundern zu finden.

Starkes Trio: Strickmode kennt keine Grenzen – und kein Alter. Pullover von Eric Bompard, ab 265 Euro. Foto: Hersteller

Als einer der teuersten Naturstoffe im Bekleidungsbereich zählt übrigens bis heute die Wolle des Vikunja, eines Mitgliedes der Kamelfamilie und Artverwandten des Alpaka. Die Wolle, die den Beinamen „Vlies der Götter“ trägt, ist leicht glänzend und – wie die anderen Wollstoffe – äußerst pflegeleicht, knittert nicht und muss nur selten mit Wasserdampf traktiert werden.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

4 Die wilden Achtziger lassen grüßen: auffälliger Pullover aus einem Alpaka-Polyacryl-Gemisch von Edited, um 100 Euro. Foto: Hersteller

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Die wilden Achtziger lassen grüßen: auffälliger Pullover aus einem Alpaka-Polyacryl-Gemisch von Edited, um 100 Euro. Foto: Hersteller Argyle-Muster: Strickpulloverkleid mit Kaschmiranteil von Alexander McQueen, um 1.490 Euro. Foto: Hersteller Pretty in pink: lässig geschnittener Rollkragenpullover aus Merino-Nylon-Gemisch von Diane von Furstenberg, um 429 Euro. Foto: Hersteller Luftiges Vergnügen: Strickpullover von Samsøe & Samsøe, um 219 Euro. Foto: Hersteller

Da bei jedem Vikunja in zwei Jahren nur rund 150 Gramm Wolle anfallen, ist der Preis besonders hoch: Ein Anbieter verlangt für 25 Gramm der gewaschenen, entgrannten und versponnenen Ware etwa 225 Euro. Die Endprodukte sind noch teurer. Ein Paar Strümpfe etwa, ein Werbegag der Firma Falke, der auf großen Zuspruch stieß, schlägt mit rund 860 Euro zu Buche. Der Preis für einen Pulli – nahezu unbezahlbar.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.