Im Bann des Unsichtbaren

Duftmarketing-Experte Cyrille Gerhardt über die geheime Macht von maßgeschneiderten Raumparfums, verschiedene Geschmäcker und das Müllerthal als olfaktorisches Aushängeschild des Großherzogtums.

Eigentlich war Cyrille Gerhardt in der Hydraulik-Industrie tätig. Doch seine Leidenschaft für wohlriechende Parfums bewegte den in Hamburg geborenen Franzosen im Jahr 2013 dazu, in Düdelingen das Unternehmen Smell Marketing zu gründen. Dessen Kreationen sind seither heimliche Alltagsbegleiter.

Cyrille Gerhardt, ich nehme an, dass es kein Zufall ist, dass Sie den Privatclub House 17 in Luxemburg-Stadt als Treffpunkt vorgeschlagen haben?

Das Etablissement war eines der ersten in Luxemburg, das sich für das Thema Duftmarketing interessiert hat ...