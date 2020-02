Charlize Theron, Natalie Portman, Greta Gerwig und Sigourney Weaver glänzten bei der Oscar-Verleihung in Kleidern von Dior. Hunderte Stunden Arbeit stecken in den eleganten, handgefertigten Roben.

Lifestyle 27

Im Atelier von Dior

Michael JUCHMES Charlize Theron, Natalie Portman, Greta Gerwig und Sigourney Weaver glänzten bei der Oscar-Verleihung in Kleidern von Dior. Hunderte Stunden Arbeit stecken in den eleganten, handgefertigten Roben.

Wer trägt das schönste Kleid? Wer sorgt für den besten Wow-Effekt? Und wer greift daneben? Diese Fragen stellen sich Modefans vor den Academy Awards. Auch in diesem Jahr wurden sie nicht enttäuscht: Etliche Outfits sorgten am Sonntagabend in Los Angeles für "Ohs" und "Ahs" - darunter auch einige aufwendig gestaltete Roben des französischen Traditionshauses Dior.



Charlize Theron

Die gebürtige Südafrikanerin entschied sich für ein asymmetrisch geschnittenes schwarze Kleid aus Seidenkrepp, an dem drei Schneider rund 400 Stunden arbeiteten. Das integrierte Schößchen sorgt für einen geschickten Trompe-l'oeil-Effekt.



Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

7 Foto: AFP

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: AFP Foto: AFP Foto: Dior Foto: Dior Foto: Dior Foto: Dior Foto: AFP

Natalie Portman

Natalie Portman wählte ein schwarzes Kleid aus fließendem Seidentüll mit floralen Stickereien. Arbeitszeit: rund 600 Stunden. Dazu kombinierte die US-Schauspielerin ein Cape aus Seiden-Woll-Gemisch, auf dem die Namen der nicht nominierten Regisseurinnen aufgestickt wurden. Die Anfertigung dieses Stückes nahm "nur" 280 Stunden in Anspruch.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

7 Foto: Dior

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Dior Foto: Dior Foto: AFP Foto: AFP Foto: Dior Foto: Dior Foto: AFP

Greta Gerwig

Schauspielerin und Regisseurin Greta Gerwig trat mit einer grünen Robe aus Satin cuir auf den Red Carpet, die sich aus einem drapierten Bustier und einem Rock mit ausgefranstem Saum zusammensetzt. Zwei Schneider arbeiteten bis zur Fertigstellung rund 400 Stunden an dem Haute-Couture-Kleid.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

6 Foto: AFP

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: AFP Foto: Dior Foto: AFP Foto: Dior Foto: Dior Foto: Dior

Sigourney Weaver



Mut zur Farbe bewies Sigourney Weaver. Die 70-Jährige, die mit ihrem Auftritt im Science-Fiction-Hit "Alien" zur Kultfigur avancierte, griff zu einem smaragdgrünen Kleid aus Seidenchiffon. 350 Arbeitsstunden nahm die Anfertigung in Anspruch.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

7 Foto: Dior

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Dior Foto: AFP Foto: Dior Foto: Dior Foto: Dior Foto: AFP Foto: Dior