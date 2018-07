A Fontevraud, nous avons séjourné dans un chef d’œuvre de l’art roman transformé en hôtellerie de charme. Sillonné le vignoble de Saumur-Champigny et savouré un terroir du bien manger et du bien boire.

Idyllique Abbaye de Fontevraud

A Fontevraud, nous avons séjourné dans un chef d’œuvre de l’art roman transformé en hôtellerie de charme. Sillonné le vignoble de Saumur-Champigny et savouré un terroir du bien manger et du bien boire.

par Pierre Wiame

Un jour d’été, en Val de Loire. Sur ce territoire de rois et de châteaux, c’est une abbaye, au creux du vallon de Fontevraud, loin des tumultes, qui rencontre notre besoin de sérénité et d’intimité. On n’y est pourtant pas seul. Des milliers de visiteurs la foulent, accourant là pour son sceau royal, son cloître et ses nombreux appendices en pierres de Tuffeau. Plus majestueuse parmi tous, l’église abbatiale et ses "gisants" d’Aliénor d’Aquitaine, d’Henri II et de Richard Cœur de Lion. Seule une histoire mouvementée, qui a chevauché dix siècles, peut produire une cité monastique aussi vaste.



Le jour de notre arrivée est parfait. Les roses ont posé des jalons dans la rue principale. Leurs boutons pavoisent ce petit village au destin touristique forcé par cette écrasante compagnie millénaire.

Mis à part qu’elle est immense, on ne sait presque rien de l’abbaye sauf que, au terme d’une restauration qui ne s’est rien refusée, elle appelle naturellement en ses écrins revisités la musique, la littérature et les arts. Nous savons que nous allons nous y poser pour la nuit, dans une chambre minimaliste, et qu’on nous a promis un sommeil réparateur, dans un autre temps, plus obscur et fascinant, et qui ne s’éclairait qu’à la bougie. L’Etat français, qui gère ce patrimoine exceptionnel, lui a en effet trouvé une affectation de prestige à sa portée: un hôtel quatre étoiles, 54 chambres de merveilleuse facture perpétuant l’art de recevoir. Leur charme tient à peu de choses, inspiré des origines moyenâgeuses de Fontevraud et de son austérité carcérale.

Nous pénétrons un endroit ouvert sur le monde, d’une simplicité élevée en raffinement, qui nous choie des grands et majestueux vides de ses chapelles. Où les esprits peuvent voler plus haut que dans n’importe quelle autre hôtellerie, jusqu’à se perdre. Où les pierres blanches de Tuffeau rivalisent d’élégance avec du mobilier sur mesure, en chêne clair, des parois en verre et des notes métalliques. Les voûtes en croisée d’ogives augmentent la magie de ce nouveau concept hôtelier.

Les eaux de la Loire invitent à une balade fluviale des plus idylliques. Foto: Pierre Wiame

Au commencement de l’histoire, en 1101, un moine visionnaire et charismatique d’origine bretonne, Robert d’Arbrissel, a jeté là les fondations d’un nouvel ordre, révolutionnaire pour l’époque: l’Ordre fontevriste. Le religieux est plutôt fou pour l’époque puisqu’il instaure le principe d’une communauté mixte et cède le pouvoir à des abbesses.



Du design dans le roman

Laissons là l’histoire pour revenir au plaisir d’être là, un jour d’été de ce XXIe siècle, dans ce royal vallon, où une centaine de vignerons se partagent les 15 ha du vignoble de Saumur-Champigny. Cela en fait, des bouchons à faire sauter, des calices à faire tourner pour en faire flotter les arômes, des étiquettes de domaines et de bonnes maisons à flatter d’une dégustation. Il faut juste entendre ces ouvriers de la vigne parler du raisin pour avoir envie d’arrêter le temps autour de quelques beaux millésimes de notoriété sous-estimée. Leurs mots sont gouleyants. Ils évoquent ces bons vins à robe rubis de la Loire, "très sur le fruit rouge", et ces vins tendres, à bon nez, qui ont mûri dans des galeries troglodytes transformées en cave optimale pour leur température constante de 14 degrés. Ils ont à la bouche des noms de cépages nerveux, Cabernet franc et Chenin, qui donnent des vins plaisants à complexité sympathique.

Ces vins du terroir

Les vignerons doivent beaucoup à ces lointaines abbesses avec statut d’évêque qui, de 1101 à 1782, ont forgé le destin exceptionnel de Fontevraud. Car, de nos jours, les touristes sont des milliers à sillonner le terroir, à s’émerveiller devant cette cité monastique et à lever un exquis Crémant de Loire, blanc ou rosé, à la santé de tous les épicuriens du monde, d’entre les murailles bastionnées de Saumur à ce petit bateau à coque plate – une toue – cabotant humblement sur la Loire.



Ah, si les murs de Fontevraud pouvaient parler, à quelles scènes fantastiques nous serions ramenés. A défaut, le petit déjeuner partagé dans la salle capitulaire, face au cloître, épate par son souci du détail: même les serveurs ont une aumônière à la ceinture. Ce décor entremêlant le contemporain et le dépouillement de l’art roman fait voyager dans l’Histoire de ces murs. On ne peut qu’avoir envie de connaître son épopée.

Intérieur historique design et cosy. Foto: Pierre Wiame

A voir et à déguster sans modération Pour ajouter des heures exquises à ses visiteurs, l'Abbaye Royale de Fontevraud s'est offert une toque sur un plat d'or: le chef étoilé Thibaut Ruggeri, Bocuse d'Or 2013. Cet artisan du goût fait radicalement oublier le pain trempé dans une écuelle de bouillon servi au quotidien aux premières sœurs de l'Ordre fontevriste. Ses mets épurés, servis dans la salle capitulaire originale, célèbrent la juste saveur. Les abbayes avaient des potagers. Fidèle aux origines, Fontevraud a semé des graines. Ses jardiniers cultivent de bons légumes à l’ancienne, une variété d’herbes et plantes aromatiques ainsi que des fleurs. Les paniers sont apportés à la cuisine du chef. Au printemps dernier, ce créatif de l’assiette a trouvé les potagers tellement beaux qu'il en fait une gustographie: des fleurs de romarin, du miel des ruchers de Fontevraud, des cerneaux de noix et du chèvre frais, réduits à une page de papier à manger. L'Abbaye Royale de Fontevraud se trouve à 690 km de Luxembourg. Renseignements auprès de l'Office du tourisme : 00 33 2 41 51 79 45 – welcome@fontevraud.fr L'abbaye est ouverte en haute saison de 9.30 à 19 heures (18 heures en basse saison). www.fontevraud.fr Visites à recommander Il y a quelques alternatives à la dégustation de bons vins dans les domaines viticoles, comme s’embarquer dans une mini croisière, avec repas à bord, sur la Loire, en bateau (de bois) traditionnel. Le paysage fluvial est fantastique, riche d'une rive pittoresque et silencieuse. Du milieu du fleuve, on découvre des châteaux dont celui de Montsoreau, musée d'art contemporain et haut lieu architectural et artistique du Val de Loire. Embarquement et débarquement à Saint-Germain-sur-Vienne. Renseignements et réservations: Bateaux Loire Patrimoine: 00 33 6 17 35 61 88 – bperdriau37@yahoo.fr A Saint Hilaire Saint Florent, visite des caves troglodytes (à moins 12°) de la maison Ackerman, fondée en 1811. Au cœur de ce patrimoine troglodyte unique en "tuffeau", le visiteur est invité à embarquer pour un extraordinaire "voyage au centre de la bulle" afin de percer les secrets de Jean-Baptiste Ackerman, pionnier des fines bulles de Loire. L’expérience est suivie d’une dégustation de Crémant et grands vins de Saumur-Champigny dans la nouvelle boutique de la maison. Entrée: 5 euros. tourisme@ackerman.fr Infos: 0033 (0) 2 41 53 03 21 www.visite.ackerman.fr