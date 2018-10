Ein Mann zu sein ist nicht immer einfach. Das weiß auch Buchautor Björn Krause, den eigentlich nur eine Waschmaschine in die Knie zwingt.

„Ich fühle mich manchmal überfordert“

Michael JUCHMES Ein Mann zu sein ist nicht immer einfach. Das weiß auch Buchautor Björn Krause, den eigentlich nur eine Waschmaschine in die Knie zwingt.

Björn Krause, Kolumnist der Zeitschrift „Barbara“, weiß genau, wie Männer ticken – und manchmal auch, was das andere Geschlecht im Schilde führt. In seinem Buch „Was Männer denken“ sind nicht nur die besten Kolumnen des Journalisten aus dem Frauenmagazin vereint, sondern auch ein paar neue Texte hinzugekommen.

Björn Krause, ihre Kolumnen erscheinen im Frauenmagazin „Barbara“. Wie sehen die Reaktionen des angeblich schwachen Geschlechts darauf aus?

Die Kolumne gefällt. Das zeigen nicht nur die Ergebnisse der Marktforschung, sondern auch die Leserbriefe, die mich erreichen. Und die ersten Bewertungen bei Amazon. Wenn ein Mann ehrlich über seine Gefühle schreibt, dann kommt das offenbar gut an. Dann wird anscheinend nicht so dolle draufgehauen. Das freut mich natürlich.

Gab es auch Kritik – etwa von Seiten der Männer?

Ach was. Die lesen so einen Blödsinn doch nicht. Im Ernst: Es würde mich interessieren, was sie denken. Für Kritik bin ich immer offen. Also kommt nur her!



War es schwierig, immer ein Thema zu finden? Oder hält das Mann-Frau-Verhältnis genug Stoff bereit?

Das alltägliche Leben gibt reichlich her. Jeder, der mit einer Frau zusammenlebt oder eine Partnerin hat, der weiß das. Ich bin also noch lange nicht am Ende.

In vielen der Texte klingen noch die alten Geschlechterrollen durch: Männer lieben den Baumarkt und hassen die Waschmaschine – ist das wirklich so?

Ich bin fest davon überzeugt, dass die Waschmaschine das einzige technische Gerät ist, mit dem Männer tendenziell wenig anfangen können – oder wollen. Wir machen uns dann doch lieber schmutzig. Zum Beispiel mit dem ganzen Kram, den man im Baumarkt bekommt.



Ist es in der heutigen Zeit noch einfach, ein Mann zu sein?

Ich glaube, dass es noch nie so schwer für Männer war, die eigene Rolle zu finden und zu definieren. Männliche Charaktereigenschaften wie Stärke sind nicht mehr so hoch im Kurs. Auf der anderen Seite sind auch keine reinen Softies gewollt. Früher waren die Rollen und Aufgaben zwischen Mann und Frau klar verteilt, wie bei Messern und Gabeln. Vereinfacht gesagt: Er ist fürs Grobe zuständig, sie für das Gefühlige. Heute sollen Männer plötzlich ein Schweizer Taschenmesser sein und irgendwie alles können. Und dabei allen gerecht werden: der Frau, dem Kind, dem Chef, den Freunden, sich selbst. Also ich fühle mich manchmal durchaus überfordert.

Sie haben in den letzten Jahren häufig mit Frauen zusammengearbeitet. War das – oft als Hahn im Korb – immer einfach für Sie?

Ja, immer. Obwohl ich am Anfang tatsächlich Fracksausen hatte, bei einem Frauenmagazin anzufangen, nachdem ich zwölf Jahre bei „Men's Health“, einer Zeitschrift für Männer, war. Ich hatte wohl Angst davor, dass sie denken könnten, dass nun der Feind mithört. War natürlich totaler Quatsch. Es hat nicht lange gedauert und die Kolleginnen haben miteinander geredet, als wäre ich nicht anwesend.

Mal ganz unter uns: Wären Sie manchmal gerne eine Frau?

Das ist völlig ausgeschlossen. Es käme nie infrage, mir meinen Bart abzunehmen. Und als Frau wäre ich sicher nicht selbstbewusst genug ihn dranzulassen.



Björn Krause: „Was Männer denken“, mvg Verlag, 144 Seiten, ISBN 978-3868829518, € 12,99.