IAA Mobility in München

BMW präsentiert Auto aus Recyclingmaterial

Mercedes legt vor, BMW legt nach: Zum Start der IAA Mobility präsentiert der bayrische Autohersteller ein nachhaltiges Auto und ein E-Bike.

(dpa/LW) - BMW-Chef Oliver Zipse hat am Montagmorgen, am ersten Tag der IAA Mobility, ein zu 100 Prozent aus Altmaterialien und nachwachsenden Rohstoffen hergestelltes Auto vorgestellt. BMW wolle „der nachhaltigste Autohersteller der Welt“ werden, sagte Zipse in München. Der BMW i Vision Circular sei nicht bloß eine Designstudie, sondern nach den Worten Zipses „die Denkweise, mit der wir die Neue Klasse entwickeln“, die elektrische Fahrzeugarchitektur für die Modellgenerationen ab 2025.

Die Karosserie des Kleinwagens besteht aus wiederverwertetem, nicht lackiertem Aluminium und Stahl. „Es kann genau so wieder in den Kreislauf zurückgebracht werden“, sagte BMW-Chefdesigner Adrian van Hooydonk. Chrom, Doppelrahmen, Stege, Zierleisten und Dekors wurden weggelassen, das BMW-Logo einfach ins Metall gelasert. „Es ist ein Stück Kunst“, so van Hooydonk.

Bequeme Sessel und ein Sofa statt gewöhnlicher Sitze. Außerdem fehlen Displays ... ein Innenraum zum Wohlfühlen. Foto: BMW

Auch im Inneren des Fahrzeugs gibt es weder Chrom noch Leder, sondern ausschließlich recyceltes Material. Die Sitze erinnern an eine Loungelandschaft: Bequeme Sessel und eine sofaähnliche Rückbank laden zum Platznehmen ein.

Wo Materialien aufeinandertreffen, sind sie mit Steckern und Schrauben verbunden, so dass sie beim Abwracken des Autos leicht wieder getrennt und wiederverwendet werden können. „Das Vermeiden von Verbundwerkstoffen ist ganz wichtig“, sagte Zipse. Auf Bildschirme verzichtet der i Vision Circular: Für den Fahrer wichtige Anzeigen werden auf der Windschutzscheibe eingeblendet.

Nach der Weltpremiere am Messestand soll das Fahrzeug ab Dienstag auch in der Stadt auf dem Platz vor der Staatsoper gezeigt werden.

Für Radler, die kurze und lange Strecken mögen: das BMW i Vision AMBY. Foto: BMW

Für alle, die nicht auf vier Räder abfahren, präsentierte BMW ebenfalls eine Mobilitätslösung: das BMW i Vision AMBY, ein High-Speed-Pedelec. Außerdem im Angebot: das BMW Motorrad Vision AMBY - ein futuristisches Zweirad, das, ähnlich wie die das Pedelec, den Verkehr in der Stadt nachhaltig verändern und vor allem auch die junge Generation zu BMW hinführen soll.

Das Pedelec wird - je nach Umgebung - in der Geschwindigkeit gedrosselt: Innerorts sind auf Radwegen bis zu 25 Stundenkilometer möglich, innerorts ansonsten 45 Stundenkilometer. Außerhalb von Ortschaften und auf mehrspurigen Straßen dürfen es sogar 60 km/h sein.