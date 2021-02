Hyundai i10 N-Line: Aufgepeppter Mini-Sportler

In der N-Line-Variante fährt der Hyundai i10 optisch und technisch aufgewertet vor. Die Redaktion hat den kleinen Flitzer für Sie getestet.

Dass „klein“ nicht unbedingt mit Verzicht einhergehen muss, bewies Hyundai bereits 2008 mit der Erstauflage des i10. In der dritten Generation wird der kleine Koreaner diesem Auftrag weiter gerecht – auch wenn er in der Zwischenzeit etwas gewachsen ist. Und damals wie heute steht das „i“ in seinem Namen für Inspiration, Innovation und Intelligenz. Besonders in der höchsten Ausstattungsvariante namens N-Line kann der Mini-Sportler überzeugen.

Seit seinen Anfängen hat der Hyundai i10 zehn Zentimeter in der Länge auf 3,67 Meter und acht Zentimeter in der Breite auf 1,68 Meter zugelegt ...