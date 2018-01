(mid/MB) - Golf GTI und Co. müssen sich warm anziehen. Mit dem i30 N hat Hyundai jetzt nämlich einen mehr als ernst zu nehmenden Herausforderer ins Rennen geschickt. Wie sein großes Vorbild Golf GTI steht auch der i30 N in zwei Leistungsstufen parat – mit wahlweise 184 kW (250 PS) oder 202 kW (275 PS).



Von außen gibt sich der Kompaktsportler aus Korea modern, schick und fast schon ein wenig defensiv. Eine rote Linie an der Frontlippe, ein großes N in der Front selbst sowie ein schwarzer Dachspoiler, die Sportabgasanlage mit zwei Endrohren und rote Bremssättel deuten leicht auf sein Potenzial hin. Übrigens: von außen unterscheiden sich die beiden Leistungsstufen lediglich durch die Felgengröße (250 PS: 18 Zoll, 275 PS: 19 Zoll) und durch das beim stärkeren Vertreter vorhandene weiße N auf den Bremssätteln.



Die bereits ab Werk eingebauten Sportsitze bieten sehr guten Halt, sind langstreckentauglich und können auch in puncto Beinauflage angepasst werden. Schalensitze mit Gurtdurchführung für einen Vier-Punkt-Renngurt sind laut Hyundai in Vorbereitung. Von seinen acht Millimeter höheren Brüdern unterscheidet der i30 N sich zudem noch durch eine optionale Strebe im Kofferraum und ein paar Tasten und Schalter am Multifunktionslenkrad.

Das Besondere am 250 km/h schnellen Fronttriebler sind jedoch nicht seine bezahlbaren Optionen, sondern seine beiden Gesichter. Denn mit dem je nach PS-Stärke 29 007 Euro beziehungsweise 32 875 Euro „teuren“ N-Modell rollt eine in Stahl gezimmerte, gespaltene Persönlichkeit auf die Straßen. Ist der N-Modus mithilfe genau solch einer Lenkradtaste gewählt, spannt sich das Fahrwerk förmlich und der Auspuffsound gewinnt an Präsenz. Kein Wunder, Hyundai hat hier eine Klappensteuerung eingebaut, mit der zum einen die netten Nachbarn geschont und zum anderen die bösen Nachbarn geweckt werden können.

Aber nicht nur die Lautstärke nimmt zu, sondern auch die Rückmeldungen vom Untergrund. Denn mit dem Knopfdruck verändert sich auch das adaptive Sportfahrwerk. Und das nicht nur mal eben so, sondern ziemlich signifikant. Trotzdem hat es Hyundai jedoch geschafft, dass der in Europa abgestimmte Koreaner auch in der brettharten Konfiguration nicht zu hoppeln beginnt.



Und selbst flott gefahrene Kurven durchpflügt er mit seinem Frontantrieb ohne jeglichen Drang zum Untersteuern oder Räderdurchdrehen. Letzteres wird von der selbst im Normal-Modus perfekt arbeitenden Traktionskontrolle ohne Kompromisse in puncto Fahrkomfort oder Dynamik unterbunden.

Kompromisse müssen Käufer jedoch in Sachen Getriebe eingehen. Unabhängig von der Leistungsausbeute des 2,0 Liter großen Vierzylinder-Benziners steht zum Marktstart nur eine manuelle Sechs-Gang-Schaltung zur Verfügung. Diese besticht zwar durch kurze Schaltwege, könnte aber für eingefleischte DSG-Fans ein Grund sein, zumindest vorerst, die Finger vom sportlichen Fronttriebler zu lassen. Eine Acht-Gang-Automatik soll aber für das N-Modell in Vorbereitung sein.