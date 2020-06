Das Buch "Chapeaux Dior!" widmet sich nicht nur den Hutentwürfen des verstorbenen französischen Couturiers Christian Dior, sondern auch den Kreationen seiner zahlreichen Nachfolger.

Lifestyle 9 1

Hut ab, Christian Dior

Michael JUCHMES Das Buch "Chapeaux Dior!" widmet sich nicht nur den Hutentwürfen des verstorbenen französischen Couturiers Christian Dior, sondern auch den Kreationen seiner zahlreichen Nachfolger.

Dass Hüte nicht nur zum Schutz des Kopfes dienen, das haben schon andere vor ihm entdeckt. Doch niemand schwärmte so für Kopfbedeckungen wie Christian Dior. Der 1905 in Granville in der Normandie geborene Designer liebte es, Hüte in seine Kollektionen einzubauen. "Es ist der beste Weg, um seine Persönlichkeit auszudrücken", sagte er einmal über sein Lieblingsaccessoire, das sich durch ihn einen festen Platz in der Haute Couture sichern konnte.

Stephen Jones, Florence Müller et al.: "Chapeaux Dior! - De Christian Dior à Stephen Jones", Rizzoli New York, 240 Seiten; ISBN 978-0847868445, € 50 (auch erhätlich in englischer Sprache: "Dior Hats - From Christian Dior to Stephen Jones").

Der französische Couturier setzte in allen 22 von ihm bis zu seinem Tod geschaffenen Kollektionen Hüte ein, um einem Look das sprichwörtliche "Tüpfelchen auf dem i" zu verpassen. Dass sein Herz bereits vor der Gründung seiner eigenen Marke für Kopfbedeckungen schlug, offenbart nun das Buch "Chapeaux Dior!", erschienen im Rizzoli Verlag, das sich den Hutkreationen widmet, die nicht nur der gleichnamige Designer, sondern auch seine Nachfolger auf dem Papier kreierten.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

3 Illustration von Christian Dior für die Pariser Modistin Claude Saint-Cyr aus dem Jahr 1937. Foto: Christine Labrune

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Illustration von Christian Dior für die Pariser Modistin Claude Saint-Cyr aus dem Jahr 1937. Foto: Christine Labrune Hut "bibi", umgesetzt von Stephen Jones nach der vorliegenden Illustration aus dem Jahr 1937. FotoSølve Sundsbø: Hut "halo of anemones" von Marc Bohan für Christian Dior aus dem Jahr 1964. Foto: Bert Stern/Condé Nast

Einen Großteil der Texte steuerte niemand geringeres als Stephen Jones bei, der wie kein anderer mit dem Traditionshaus verbunden ist: Der 63-jährige Modist aus London setzt seit Mitte der 1980er-Jahre die Entwürfe der Dior-Designer um. Er führt im Buch nicht nur mit einer sehr persönlichen Einleitung ins Thema ein, sondern widmet sich auch den Entwürfen, die Christian Dior noch vor seinem großen Durchbruch für berühmte Pariser Modistinnen wie Claude Saint-Cyr und Caroline Reboux schuf.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

3 Frühjahr/Sommer-Kollektion 2018, Maria Grazia Chiuri für Christian Dior. Foto: Li Kai

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Frühjahr/Sommer-Kollektion 2018, Maria Grazia Chiuri für Christian Dior. Foto: Li Kai Blumengirlande "Brise de mémoires" aus der Haute-Couture-Kollektion Frühjahr/Sommer 2017, Maria Grazia Chiuri für Christian Dior. Foto: Tierney Gearon Wellenförmiger Haut aus gelatiniertem Seidenchiffon, Haute-Couture-Kollektion Frühjahr/Sommer 2009, John Galliano für Christian Dior. Foto: Sølve Sundsbø

Es folgen - größtenteils verfasst von Stephen Jones - Texte zu den großen, kleinen, floralen, exotischen und maskulinen Hutkreationen aus der Feder von Christian Dior und seinen Nachfolgern wie Yves Saint Laurent, Marc Bohan, John Galliano und Raf Simons. Den Abschluss bildet ein Porträt des britischen Modisten, der in seiner langjährigen Karriere bereits Stars wie Grace Jones, Diana Ross, Madonna und Björk mit seinen Kreationen versorgte - geschrieben von Modekritiker Alexander Fury ("Financial Times", "Another Magazine").

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

3 Beret "Numéro 157" (l.) aus der Haute-Couture-Kollektion Herbst/Winter 2019 und Schleier "Taschentuch" aus der Haute-Couture-Kollektion Frühjahr/Sommer 2018, Maria Grazia Chiuri für Christian Dior. Foto: Sølve Sundsbø

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Beret "Numéro 157" (l.) aus der Haute-Couture-Kollektion Herbst/Winter 2019 und Schleier "Taschentuch" aus der Haute-Couture-Kollektion Frühjahr/Sommer 2018, Maria Grazia Chiuri für Christian Dior. Foto: Sølve Sundsbø Modist Stephen Jones. Foto: Sølve Sundsbø Hutkreation aus der Haute-Couture-Kollektion Frühjahr/Sommer 2003, John Galliano für Christian Dior. Foto: Guy Marineau

Das Schlusswort gehört wieder Stephen Jones, der sich auch bei den Designern bedankt, die ihn mit Entwürfen bedienten. Schlussendlich ginge es aber nur um eines: "Tous travaillent en harmonie pour créer cet objet qui est l'incarnation même de la mode, de la France et de la Maison Dior: un joli chapeau!"





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.