Hôtel Du Cap-Eden-Roc: Hotspot der Stars

Wo Robert De Niro und Madonna entspannen: Die legendäre Luxusherberge Hôtel Du Cap-Eden-Roc im französischen Antibes feiert in diesem Jahr ihren 150. Geburtstag.

Von Mariam Schaghaghi

Es ist das Lieblingshotel Robert De Niros. Hier, im Hôtel Du Cap-Eden-Roc im französischen Antibes, sah man den Hollywood-Darsteller schon häufig ungestört in der Lobby sitzen und Zeitung lesen, die pinienbesäumte Allee zum Meer hinabschlendern und den Frieden genießen, der für ihn so selten geworden ist. In der legendären Luxusherberge an der Côte d’Azur sind hochkarätige Gäste keine Seltenheit – Schauspieler und Staatschefs, Rockstars und Royals, Musen und Millionäre.

Das schlossähnliche Anwesen erreicht man über eine verschlungene Küstenstraße, die die Landzunge zwischen Juan-les-Pins und Antibes umgibt ...