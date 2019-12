Martine Schroeder aus Howald stellt modische Accessoires für das luxemburgische Unternehmen Hootli in Heimarbeit her.

Hootli: Mit Häkelnadel und Garn

Michael JUCHMES Martine Schroeder aus Howald stellt modische Accessoires für das luxemburgische Unternehmen Hootli in Heimarbeit her.

Ketty und Tommy sind begeistert. Die beiden agilen Windhunde springen auf den Schoß ihres Frauchens Martine Schroeder und fordern Zuneigung ein. Doch die 54-Jährige hat dafür ausnahmsweise mal keine Zeit: Sie häkelt – und das nicht etwa für sich, sondern für Hootli, ein Modeunternehmen, das voll und ganz auf „Made in Luxemburg“ setzt.

Bereits seit sechs Jahren ist Martine aus Howald Teil von Hootli: Bei einem „Lët'z go local“-Event traf sie auf Firmeninhaberin Nicole Hansen aus Monnerich. Die beiden Frauen kamen schnell ins Gespräch. „Am nächsten Tag habe ich ihr meine Arbeiten gezeigt“, berichtet Martine, „und dann hat sie mich angelernt.“



Für Hootli stellt Martine, die eigentlich Staatsbeamtin ist und lediglich in ihrer Freizeit zur Häkelnadel greift, Beanie-Mützen her. „Wenn ich viel Zeit habe, schaffe ich am Tag zwei Stück. Ansonsten brauche ich zwei Abende für ein Exemplar.“ Die Zusammenarbeit gestaltet sich dabei ganz einfach: Nicole Hansen liefert Wolle und Muster – etwa für eine einfarbige Beanie mit einer eingearbeiteten Nationalflagge – und dann geht es schon los.



Martine Schroeder kann beim Häkeln sehr gut entspannen. Foto: Guy Jallay

Ein wiederentdecktes Hobby

Sie habe bereits als Kind viel selbst hergestellt und etwa Pullover gestrickt, das Hobby aber später, nach der Geburt ihrer Kinder, auf Eis gelegt. Erst durch eine Freundin, die sie mit einem Geschenk dazu animiert hatte, erneut mit der Handarbeit anzufangen, habe sie wieder Freude am Häkeln gefunden. „Danach habe ich alle Leute mit meinen Beanies genervt – denn jeder hat eine von mir bekommen“, berichtet sie mit einem Lachen.



„Ich war daher ganz froh, Nicole getroffen zu haben. Jetzt kann ich meinem Hobby nachgehen, ohne Freunde und Familie damit zu behelligen.“ Die Häkelnadel ist daher immer mit dabei – beim Friseur, beim Arztbesuch, im Bus und selbst im Urlaub. „Nur wenn ich im Ausland bin, ist das Produkt nicht vollständig ,Made in Luxembourg‘.“



Neben Beanies hat die Marke Hootli auch Schals und Stirnbänder im Angebot. Foto: Hootli.lu

Das Zusammennähen und die Endabnahme der Beanies – die aus Schafswolle, hochwertiger Alpakawolle und Tencel, einem Garn auf pflanzlicher Basis, das besonders gut für Allergiker geeignet ist, hergestellt werden – übernimmt Nicole Hansen, die sich derzeit in Berlin aufhält.



Die 45-Jährige unterhält für drei Monate dort einen Pop-up-Shop im „Bikini Berlin“, einem der angesagtesten Hotspots der deutschen Hauptstadt. Ins Großherzogtum kommt die Unternehmerin derzeit nur für den „Stijlmarkt Luxemburg“, der am Wochenende in der Hall Victor Hugo stattfindet.

Hootli gründete Nicole Hansen 2012, nachdem sie bereits einige Jahre hauptberuflich im Modebereich tätig war. „Selbständig wird man nicht von heute auf morgen, aber ich habe wohl die Unternehmergene in mir. Ich habe schon immer nach einem Weg in die Selbstständigkeit gesucht und mit der Mode und dann Hootli hat es sich perfekt ergeben“, so Nicole. „Wäre der Erfolg ausgeblieben, wäre es wohl auch bei einem Versuch geblieben – denn nichtsdestotrotz möchte man auch Geld verdienen.“

Auch sie bestätigt, dass das Zusammentreffen mit Martine ein echter Glücksfall war – denn es sei nicht leicht, Mitarbeiterinnen zu finden. „Es gibt viele Damen – und auch einige Herren –, die gerne Stricken und Häkeln, aber leider reicht das nicht immer aus, um unserem hohen Qualitätsstandard gerecht zu werden.



Denn es muss alles gleich gearbeitet sein, es darf keine Unterschiede zu unseren Mustern geben“, macht Nicole deutlich. „Mützen und Schals, die von Hand hergestellt werden, müssen einwandfrei gefertigt sein. Das heißt jedes Produkt durchläuft während der Fertigstellung, beim Anbringen der Pompons und Label-Etiketten, eine Qualitätskontrolle.“



Hootli-Chefin: Unternehmerin Nicole Hansen. Foto: privat

Outsourcing steht außer Frage

Die verwendeten Garne stammen aus Webereien in Deutschland, Österreich und Italien, da im Inland keine ausreichend große Materialmenge vorhanden ist. „Natürlich wäre es wesentlich einfacher, die Produktion outzusourcen und alles in einem asiatischen Land herstellen zu lassen“, so Nicole Hansen. Sie bekomme mindestens einmal pro Woche eine Anfrage aus Indien, China oder Bangladesch. „Dies ist aber nicht meine Philosophie.“

Wie es 2020 für Hootli weitergeht, steht noch nicht genau fest. „Ich überlege, die Produktpalette um einige Sommerartikel zu ergänzen“, so Nicole Hansen. „Zudem wird es für Kunden die Möglichkeit geben, die eigene Mütze nach Gusto zusammenzustellen.“ Mit dem Pop-up-Store in Berlin sei nun ein weiterer Schritt über die Landesgrenzen hinaus gemeistert worden – denn auch das Thema Wachstum hat die Unternehmerin im Hinterkopf.



„Ein Pop-up-Store ist eine gute Möglichkeit, ohne viel Aufwand und großes finanzielles Risiko herauszufinden, wie das Produkt ankommt.“ Bisher ist sie mit der Resonanz in Berlin recht zufrieden – und das macht auch Hoffnung für die kommenden Jahre. „Alleine in Luxemburg sehe ich für Hootli keine Zukunft.“

Martine, die Häkel-Spezialistin aus Howald, findet die Idee, ein Produkt in Luxemburg für Luxemburger zu produzieren, super. „Ich wünschte, ich hätte nicht nur eine solch tolle Idee, sondern auch den Mut gehabt, das durchzuziehen. Ich schaue immer, was es Neues auf den ,Lët'z go local‘-Märkten gibt und trage auch Schmuck aus Luxemburg, etwa von Patrice Parisotto Design. Wenn man die Augen offen hält, kann man viele tolle Sachen auch hierzulande entdecken.“



Für sich selbst häkelt Martine eigentlich kaum. „Momentan habe ich für Hootli viel zu tun. Wenn ich dann mal was mache, dann ist es ein Schal. Diese werden aber nicht getragen – es ist also eher eine Art Beschäftigungstherapie“, erzählt sie lachend. Das ständige Zählen und die Konzentration beruhigen sie ungemein. „Es wird aber Zeit, dass Nicole bald aus Berlin zurückkommt. Mir geht nämlich so langsam die Wolle aus.“