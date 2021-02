Auch in den kommenden Wochen werden viele Arbeitnehmer weiterhin im Homeoffice arbeiten. Statt Anzug, Bluse oder Kostüm geben dabei bequeme Shirts und Hosen den Ton an. Übrigens: nicht nur in gedeckten Farben.

Homewear: Vom Schreibtisch zur Couch

Und täglich grüßt das Murmeltier: Aufstehen, Morgentoilette und ab an den Schreibtisch, der - wenn man Pech hat - auch gleich neben dem Bett zu finden ist. Zum Glück kann man im Homeoffice meist die üblichen Dresscodes des Arbeitgebers außer Acht lassen. Hemd und Bluse müssen nur für wichtige Kundengespräche herhalten, ansonsten geht es derzeit eher lässiger zu.

Lässig und funktional

Auf allzu schrille Farben sollte man bei der Verdeckung des Oberkörpers verzichten - vor allem dann, wenn viele Video-Calls mit Kollegen oder Geschäftspartnern anstehen. Auch die Bluse darf meist im Kleiderschrank auf bessere Tage warten: Ein bequemes Sweatshirt, ein Wollpullover oder ein einfaches T-Shirt reichen meist vollkommen aus.

6 Für kreative und modische Köpfe: Sweater in Pastelltönen von Love Stories, um 110 Euro. Foto: Hersteller

um weitere Bilder zu sehen. Für kreative und modische Köpfe: Sweater in Pastelltönen von Love Stories, um 110 Euro. Foto: Hersteller Unauffällig schön: Pullover von Scotch & Soda, um 120 Euro. Foto: Hersteller Verdeckt garantiert jeden Knutschfleck: Turtleneck-Sweater von Filippa K, um 200 Euro. Foto: Hersteller Statement-Farbe Rot: Kurzarmpullover von Tommy Hilfiger, um 149 Euro. Foto: Hersteller Hohes Kuschelpotenzial: XXL-Wollpullover von Les Tricots d'O, um 449 Euro. Foto: Hersteller Für die wärmeren Tage: semitransparentes Poloshirt von Filippa K, um 190 Euro. Foto: Hersteller

Komfortlösungen

Reinschlüpfen und wohlfühlen - das ist das Prinzip einer Jogginghose. Doch auch andere Kleidungsstücke lösen dieses heimelige Gefühl in einem aus. Hauptsache man wird nicht von einem engen Kragen oder drückenden Gürtelschnallen eingeengt - denn dann kann es ganz entspannt an die Arbeit gehen.

6 Entspannung pur: edle Jogging-Pants von Twinset, um 146 Euro. Foto: Hersteller

um weitere Bilder zu sehen. Entspannung pur: edle Jogging-Pants von Twinset, um 146 Euro. Foto: Hersteller Die schnelle Lösung: Kleid mit Rollkragen von Patrizia Pepe, um 338 Euro. Foto: Hersteller Ganz schön lässig: Shirt (um 189 Euro) und Rock (um 99 Euro) von Dutchess. Foto: Hersteller Bequem und luftig: Leinenhose von Arket, um 79 Euro. Foto: Hersteller So einfach kann es gehen: sportlicher Rock von Filippa K, um 210 Euro. Foto: Hersteller Leicht kombinierbar: Denim-Kleid von Brax, um 140 Euro. Foto: Hersteller

Der Praktiker

Mal liegt er im Schrank, mal hängt er an der Garderobe oder manchmal wartet er einfach im Auto auf dem Rücksitz auf seinen Einsatz: Der Cardigan, eine in der Regel geknöpfte Strickjacke, ist ein praktischer Begleiter in allen Lebensbereichen. Auch im Homeoffice erfüllt er stets seinen Zweck - und sieht dabei noch ganz schön modisch aus.

6 Weil ein Bademantel einfach nicht schick genug ist: XXL-Cardigan von Eres, um 700 Euro. Foto: Hersteller

um weitere Bilder zu sehen. Weil ein Bademantel einfach nicht schick genug ist: XXL-Cardigan von Eres, um 700 Euro. Foto: Hersteller Für diejenigen, die es lieber zugeknöpft mögen: Cardigan von WE Fashion, um 50 Euro. Foto: Hersteller Die 80er lassen grüßen: Streifen-Cardigan von Gant, um 170 Euro. Foto: Hersteller Ganz schön verspielt: Cardigan mit Rüschen-Besatz von mbyM, um 100 Euro. Foto: Hersteller Unauffälliger Klassiker: Cardigan von Filippa K, um 495 Euro. Foto: Hersteller Fast wie im Dschungel: Cardigan mit Animal-Muster von IKKS, um 195 Euro. Foto: Hersteller

Das starke Geschlecht

Auch die Herren der Schöpfung müssen im Homeoffice nicht im Sonntagsoutfit vor dem Rechner hocken. Vor auffälligen Farben und ungewöhnlichen Schritten halten die meisten dabei Abstand; beliebter sind die Klassiker in gedeckten Tönen. Untenrum darf es auch mal eine Jogginghose sein - zumindest dann, wenn man beim Videocall unbeweglich in einer Position verharren darf.

6 Auch für den Außeneinsatz geeignet: leichte Leinenhose von Strellson, um 109 Euro. Foto: Hersteller

um weitere Bilder zu sehen. Auch für den Außeneinsatz geeignet: leichte Leinenhose von Strellson, um 109 Euro. Foto: Hersteller Ein Must-have für die Business-Garderobe: grauer Pullover von Strellson, um 100 Euro. Foto: Hersteller Marine-Look am Schreibtisch: gestreifter Sweater von Tommy Hilfiger, um 129 Euro. Foto: Hersteller Im XXL-Format: bequeme Hose von Cos, um 69 Euro. Foto: Hersteller Irgendwas muss man ja untenrum tragen: Jogginghose von Arket, um 69 Euro. Foto: Hersteller T-Shirt aus der H&M-Kooperation mit Fußballer Héctor Bellerín, erhältlich ab dem 18. Februar, Preis auf Anfrage. Foto: Hersteller





