Hörgenuss in Aluminium

Hochwertige Materialien, technische Raffinesse und trendbewusstes Design: Die Unternehmen Rimowa und Bang & Olufsen zählen zu den Big Playern ihrer jeweiligen Branche - und machen nun gemeinsame Sache.

Der deutsche Kofferhersteller Rimowa machte in den vergangenen Jahren mit einigen interessanten Objekten auf sich aufmerksam – zuletzt mit Smartphone-Hüllen im markentypischen Aluminium-Design. Nun hat das 1898 in Köln gegründete Unternehmen eine neue, spannende Kooperation angekündigt: Der dänische Technikspezialist Bang & Olufsen lanciert gemeinsam mit Rimowa in den kommenden Wochen eine limitierte Anzahl von Bluetooth-Köpfhörern des Typs „Beoplay H9i“ in Aluminium und Leder.



Die Kopfhörer mit Active-Noice-Cancelling-Technologie werden natürlich in einer dazu passenden Alu-Box im Koffer-Stil geliefert ...