Erbarmungslose Hitze, Sonne, Salz und Sand – lebensfeindlicher als im Death Valley geht es kaum. Trotzdem übt das "Tal des Todes" eine unbändige Anziehungskraft auf Touristen aus.

Lifestyle 5 Min.

Heißer geht's nicht

Erbarmungslose Hitze, Sonne, Salz und Sand – lebensfeindlicher als im Death Valley geht es kaum. Trotzdem übt das "Tal des Todes" eine unbändige Anziehungskraft auf Touristen aus.

von Marie-Astrid Langer

Es fühlt sich an, als sei man in einem Backofen gelandet. Kaum geht die Autotür auf, schlägt einem ein Schwall heiße Luft entgegen. Die Touristen lassen sich davon nicht bremsen. Mit Kamera in der Hand stürzen sie aus dem Tourbus und auf die digitale Tafel zu: 114 Grad Fahrenheit zeigt das Thermometer am Besucherzentrum des Death Valley an; umgerechnet sind das 46 Grad Celsius, und das um 11 Uhr morgens. Grinsend und mit hochgestrecktem Daumen posieren die Besucher für Fotos – ein Beweis, dass sie tatsächlich hier waren, am heißesten Ort der Erde, zur heißesten Jahreszeit.

Die Natur als Künstler

Im Death Valley wurde 1913 die bis heute höchste Temperatur weltweit verzeichnet, 56,7 Grad Celsius. Annähernd so heiß ist es sonst nur in Libyen und Kuwait. Dieses Jahr stellte das Death Valley einen weiteren Rekord auf: Im Juli waren es durchschnittlich 42,3 Grad Celsius, noch einmal ein halbes Grad mehr als im Juli 2017, dem bisher heißesten Monat. Doch damit nicht genug, das Death Valley ist auch der trockenste Ort in ganz Nordamerika. Gerade einmal drei bis vier Zentimeter Regen geht pro Jahr in diesem Teil der Mojave-Wüste nieder. Angesichts dieser Bedingungen scheint der Name "Tal des Todes" angebracht; so sollen es Kolonialisten im 19. Jahrhundert genannt haben, die dort beinahe ums Leben kamen.



Besucher sollten nicht zu weit ins Death Valley hineinwandern. Die flimmernde Hitze erschwert das Einschätzen von Distanzen. Foto: Shutterstock

Die extremen Wetterbedingungen haben im Laufe der Jahrtausende Gesteinsformationen und Schluchten geschaffen, die Besucher aus aller Welt anlocken. In einer Ecke des Parks – der sogenannten Künstler-Palette – hat ein Vulkanausbruch vor fünf Millionen Jahren Mineralien an die Oberfläche gespült, die mit der Hitze reagiert und die Landschaft mit grünen, lila- und orangefarbenen Farbtupfern gesprenkelt haben. An einem anderen Aussichtspunkt, dem "Zabriskie Point", lag vor fünf Millionen Jahren ein See, dessen Sedimente heute bizarre Hügel bilden; die Landschaft sieht aus wie ein gigantischer Faltenrock.

"Es ist so schön!", ruft Nigel aus England, als er die Landschaft betrachtet. So etwas habe er noch nie gesehen, sagt der grauhaarige Mann – und er sei schon viel gereist. Seine Frau Laura fächelt sich mit einem Prospekt in der Hand Luft zu. In kleinen Dosen sei die Hitze zu ertragen, sagt sie. Schnell machen die beiden ein Selfie für die Kinder, die in England geblieben sind – dann eilen sie in den klimatisierten Bus zurück.

Der Touristenführer Mike vom Touranbieter Bindlestiff erklärt, warum es ausgerechnet hier, an der Grenze zwischen Kalifornien und Nevada, so heiß wird: Das Death Valley liegt nicht nur unterhalb des Meeresspiegels, sondern wird auch von zwei Bergketten begrenzt, die Niederschlag fernhalten. Gleichzeitig heizt auch der von der Sonne erwärmte Gesteinsboden die Luft auf. Das Ergebnis ist ein Backofen im Freien.

Seit 1994 ist das gesamte Gebiet des Death Valley ein Nationalpark von 34.000 Quadratkilometern; bereits seit 1933 steht die Region unter Naturschutz. Verwaiste Minen im Park erinnern die Besucher daran, dass hier einst nach Gold geschürft und mühselig das Mineral Borax abgetragen wurde. Pflichtbewusst steigen die Touristen auch an diesem Stopp aus dem Wagen. Mit Wasserflasche und Schirmmütze ausgestattet, wagen sie sich zurück in die Hitze, während die Sonne immer höher steigt. "Ich wollte schon immer ins Death Valley", erzählt Nigel, während er die alten Pferdewagen inspiziert, mit denen Borax einst quer durch die Wüste transportiert wurde. Laura arbeite als Lehrerin, weswegen sie nur in den Sommerferien genug Zeit hätten, die lange Reise aus Europe zu unternehmen. Die beiden Briten sind in guter Gesellschaft: Im Sommer kämen vor allem Touristen aus Europa, sagt Abby Wines, Sprecherin des Death-Valley-Nationalparks. Die Amerikaner besuchten die Region eher im Frühjahr, wenn es etwas kühler sei und die Wildblumen das Tal in ein Blütenmeer verwandelten. Viele Europäer fühlten sich von den hohen Temperaturen sogar angezogen, glaubt Wines. "In den Ferien will man etwas anderes erleben als zu Hause – und das Death Valley zählt zum Extremsten, was Amerika zu bieten hat."







Ja, so schön ist Panama Wer von Los Angeles nach Miami reisen will, der kann natürlich in ein Flugzeug steigen. Wesentlich erholsamer und erlebnisreicher ging es auf dem Kreuzfahrtschiff MS Marina zu, auf dem im April rund 50 Gäste aus Luxemburg eine Reise rund um Mittelamerika unternahmen.

Besuchern rät sie, sich nicht weit vom Auto zu entfernen und mindestens vier Liter Wasser zu trinken. Trotzdem kämen jede Woche zwei oder drei überhitzte Touristen ins klimatisierte Besucherzentrum. Todesfälle gebe es selten, vielleicht einen pro Jahr. Viele Europäer säßen allerdings einem Irrglauben auf: Sie hofften auf Wind, der die Hitze erträglicher machen würde. Tatsächlich aber sei eine Brise etwas Schlechtes: "Das ist ähnlich wie bei Kälte – Wind macht die gefühlten Temperaturen noch extremer", sagt Wines.

Dass dem so ist, spürt man beim Besuch des Badwater Basin, mit 84 Metern unter dem Meeresspiegel der tiefste Punkt Nordamerikas. Die Mittagshitze hat ihren Höhepunkt erreicht: An die 50 Grad Celsius sind es nun – und jede kleine Windböe fühlt sich an wie ein heißer Peitschenhieb. "Lauft nicht zu weit raus", ruft Mike seinen Tourgästen zu; das Flimmern der heißen Luft in der Wüste mache es noch schwerer, Entfernungen abzuschätzen.

Trotz der Mittagshitze sind Hunderte von Touristen hergekommen, denn die Landschaft ist spektakulär: Riesige Salzvorkommen zeichnen weiße Streifen in die Mojave-Wüste. An einigen Stellen tritt Grundwasser aus dem Boden, das wegen des umliegenden Salzes ungenießbar ist – "schlechtes Wasser" also, wie der Name Mojave treffend sagt. In einem kleinen Teich badet ein Vogel, an klaren Tagen spiegelt sich der Himmel im Wasser. Einzig der Rauch von den schweren Waldbränden in Kalifornien trübt derzeit die Fernsicht und die Idylle.

Die einzigartige Szenerie hat auch Regisseure inspiriert, zahlreiche Filme wurden im Death Valley gedreht, darunter einige der "Star Wars"-Streifen. Tatsächlich sehe es hier aus wie in einer "Galaxie weit, weit entfernt", findet auch Nigel, ein großer "Star Wars"-Fan.

Härtester Lauf der Welt

Es ist kaum zu glauben, dass bei solchen Temperaturen Sportveranstaltungen stattfinden: Jedes Jahr im Juli beginnt hier der 217 Kilometer lange Badwater-Ultramarathon. Er gilt als eines der härtesten Rennen der Welt. Bis vor Kurzem starteten die Athleten zur Mittagszeit; inzwischen hat die Verwaltung des Nationalparks den Start auf den frühen Morgen vorschoben, um die eigenen Mitarbeiter zu schützen.

Um auch die Touristen vor der Hitze zu warnen, hat die Parkverwaltung Schilder aufgestellt: "Stopp", steht auf einer roten Tafel am Ende des offiziellen Pfades, "kein Weitergehen nach 10 Uhr morgens empfohlen". Viele Touristen fotografieren das Schild und laufen trotzdem weiter in die Wüste hinaus. Doch mit jeder Minute wird die Hitze drückender. Die Zunge klebt am Gaumen. Die Kontaktlinsen werden trocken. Der Fotoapparat wird zu heiß zum Anfassen. Schnell ein letztes Selfie in der Salzwüste – dann flüchten die meisten auch schon zurück ins klimatisierte Auto.

Artikel aus der „Neue Zürcher Zeitung“, Syndizierungspartner des „Luxemburger Wort“