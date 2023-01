Vitamin C(olour) gegen den Winterblues: Diese modischen Farbknaller wirken an trüben Tagen als Stimmungsbooster.

Gut gelaunt durchs Schmuddelwetter

Nathalie RODEN Vitamin C(olour) gegen den Winterblues: Diese modischen Farbknaller wirken an trüben Tagen als Stimmungsbooster.

Wenn die Sonne nicht strahlt, der Sprühregen ein Dauerabo abgeschlossen zu haben scheint und die Welt um einen herum Grau in Grau verschwimmt, ist auch schnell die Stimmung im Keller. Doch mit gezielt gesetzten Farbtupfern kann man seinem Gemüt wieder auf die Sprünge helfen. Vor allem Töne aus dem Rotspektrum sollen laut Farbpsychologie eine aufmunternde Wirkung haben.

Aber auch andere leuchtende Farben wirken in der kalten Jahreszeit als Stimmungsbooster. Hauptsache, es knallt! Wer also noch hier und da eine Lücke in seiner Wintergarderobe füllen muss, greift am besten zu Statementfarben statt zum Dauerbrenner Schwarz. Da freut sich auch das Gegenüber.

