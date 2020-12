Guitares cultes - Sultanes des strings

C’est de bonne heure que je fis le choix de l’électricité: j’avais 16 ans, j’étais branché AC/DC en courant continu et j’avais, surtout, une irrévocable vocation: je serais «guitar hero».

Cet article a été publié dans le magazine „Tendances“ du 20 novembre.

C’est de bonne heure que je fis le choix de l’électricité: j’avais 16 ans, j’étais branché AC/DC en courant continu, rebelle sur «Highway to Hell». J’avais une énergie de dynamo, le voltage haut et les potards à fond. J’avais, surtout, une irrévocable vocation: je serais «guitar hero».

J’étais guitariste en effet, j’avais trouvé ma voie, mais pour la parcourir un choix essentiel était à opérer, un choix crucial: il me fallait trouver le bois de la vrai croix, me déterminer entre deux sons, deux styles, deux esthétiques, deux mondes en somme – il me fallait choisir, au royaume mythique des six-cordes, entre Gibson Les Paul et Fender Stratocaster ...