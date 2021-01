Die Vorstellung des neuen „Guide Michelin“-Gastroführers für das Jahr 2021 lief für das Großherzogtum recht unspektakulär ab. Lediglich René Mathieu ("La Distillerie") hat einen kleinen Grund zu feiern.

Lifestyle 2 Min.

"Guide Michelin": Ein grüner Stern für Luxemburg

Michael JUCHMES Die Vorstellung des neuen „Guide Michelin“-Gastroführers für das Jahr 2021 lief für das Großherzogtum recht unspektakulär ab. Lediglich René Mathieu ("La Distillerie") hat einen kleinen Grund zu feiern.

Geschlossene Restaurants, der To-go- und Abholbetrieb läuft, aber die Einnahmen sind gesunken und die Kosten laufen weiter - derzeit sieht es nicht gerade rosig aus für die Gastronomen im Großherzogtum. Ein kleiner Trost mag da die Vorstellung des neuen „Guide Michelin 2021“ für Belgien und Luxemburg auf den sozialen Netzwerken sein, der - aller Probleme der vergangenen Monate zum Trotz - etwas verspätet die Gourmetherzen höher schlagen lässt - und die Vorfreude auf eine baldige Wiedereröffnung der Topadressen steigert.

Keine neuen Sternerestaurants im Land

Neue Sterne gibt es für Luxemburg jedoch nicht zu verzeichnen. „Ma langue sourit“ in Oetrange bleibt die einzige Zwei-Sterne-Adresse des Landes. Auch bei den Ein-Sterne-Restaurants tut sich nichts: „La Distillerie“ (Bourglinster), „Lea Linster“ (Frisingen), „Clairefontaine“, „La Cristallerie“, „Les Jardins d'Anais“, „Mosconi“ (alle Luxemburg-Stadt), „Fani“ (Roeser) und „Guillou Campagne“ (Schouweiler) dürfen ihren Stern behalten.

„Gault&Millau“: René Mathieu ist „Koch des Jahres“ Der französische Gastroführer „Gault&Millau“ hat erneut die besten Gastronomen Luxemburgs ausgezeichnet. Großer Gewinner ist in diesem Jahr ein bereits hochdekorierter Koch.

Immerhin Chefkoch René Mathieu („La Distillerie“), der von Gault&Millau prämierte „Koch des Jahres“, darf sich freuen: Er wurde als einziger Koch im Großherzogtum mit dem neu eingeführten „Grünen Stern“ prämiert. Dieser zeichnet Köche und Restaurants aus, die sich stark in Sachen Nachhaltigkeit engagieren. In einer Liveschalte sprach er über die Bedeutung der nachhaltigen Küche. Für ihn sei die vegetarische Küche die Zukunft, so der Koch. Außerdem sei sie eine große Inspiration.



Mehr Veränderung gab es dagegen in Belgien: Zehn Adressen dürfen sich ab sofort endlich mit einem Stern schmücken, zwei Restaurants können erstmals zwei Sterne führen. Und sogar ein neues Drei-Sterne-Restaurant ist im Nachbarland zu finden: das „Zilte“, geführt von Chefkoch Viki Geunes, in Antwerpen. Damit sind in Belgien nun zwei Restaurants der höchsten Kategorie zu finden.

Hoffnungsschimmer nach 2020

„Michelin Bib Gourmand 2021": Die Restaurantauswahl in Luxemburg Gaumenschmaus zum kleinen Preis: In der neuen Belux-Ausgabe des "Michelin Bib Gourmand" finden sich 15 Restaurants aus dem Großherzogtum, darunter ein Neuzugang.

Trotz eines schwierigen Jahres sei es den Inspecteurs gelungen, das Können der Küchenchefs, die großes Engagement an den Tag gelegt hätten, zu testen, versicherte Gwendall Poullennec, International Director von „Guide Michelin“. Es sei in diesen Zeiten „wichtiger denn je“, die Gastronomie zu feiern.

Im vergangenen Jahr hatte die Verkündung der Bewertungen noch für großes Aufsehen gesorgt: Lediglich das „Ma Langue Sourit“ in Moutfort wurde noch als Zwei-Sterne-Adresse geführt. Das „Mosconi“ in Luxemburg-Grund verlor einen Stern und gesellte sich damit zu den sieben anderen Adressen.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.