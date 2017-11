(mth/AF) - Das Ristorante Fani in Roeser wird sich ab sofort zu dem erlauchten Kreis der luxemburgischen Sterne-Restaurants zählen dürfen. Bei der Vorstellung der neuen Ausgabe 2018 des mythischen Gastronomieführers "Guide Michelin" in Gent (B) wurde die gute Nachricht am Montagnachmittag verkündet.

Damit gibt es nun insgesamt elf Restaurants in Luxemburg, die mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet sind. Nur das Restaurant Mosconi in Luxemburg-Grund kann zwei Sterne aufweisen.

Die neue Ausgabe des "Guide Michelin Belgique Luxembourg" 2018 wird ab dem 23. November im Buchhandel erhältlich sein.