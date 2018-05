Jaguar Land Rover setzt seine Elektrifizierungsstrategie fort. Nur wenige Monate nach dem Marktstart des Range Rover Sport P400e schicken die Briten jetzt auch ihr Flaggschiff als Plug-in-Hybridvariante ins Rennen.

Grüner Brite

von Sully Prud'Homme



Der mit normalem oder langem Radstand bestellbare Plug-in-Hybrid Range Rover P400e vereint laut Land Rover "das Beste aus zwei Welten". Gemeint sind damit ein 221 kW (300 PS) starker 2,0-Liter-Vierzylinder-Benziner aus der Ingenium-Reihe und ein 85 kW (116 PS) starker Elektromotor. Die beiden Aggregate erzeugen eine Systemleistung von 297 kW (404 PS) und ein Systemdrehmoment von 640 Nm – Werte, die sich mehr als sehen lassen können.

Etwas gewöhnungsbedürftig dürfte für manchen eingefleischten Range-Rover-Fahrer allenfalls der leicht brummige Klang des Vierzylinders sein. Im Zusammenspiel mit dem Elektromotor bietet er dennoch eine äußerst souveräne Leistungsentwicklung. So lässt sich der je nach Radstand rund 2,5 beziehungsweise 2,6 Tonnen schwere Brite in 6,8 beziehungsweise 6,9 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 bewegen. Die Höchstgeschwindigkeit liegt jeweils bei 220 km/h.

Der Normverbrauch des Range Rover P400e liegt laut Land Rover bei 2,8 Liter pro 100 Kilometer, was einem CO2-Ausstoß von 64 Gramm pro Kilometer entspricht. Rein elektrisch kann der über alle vier Räder angetriebene Brite im Idealfall bis zu 51 Kilometer bewegt werden, wobei verschiedene Fahrmodi auch das Aufsparen der elektrischen Energie zur späteren Stadtdurchfahrt ermöglichen. Gibt man zudem ein Ziel in das Navigationssystem ein, errechnet der Bordcomputer mittels GPS-Daten die ideale Kombination von Benzin- und Elektroantrieb für die gewählte Strecke.

Die Aufladung der LithiumIonen-Batterie erfolgt entweder während der Fahrt, an einer Wallbox in weniger als drei Stunden oder über Nacht an einer herkömmlichen Haushaltssteckdose. Die Terrain-Response-2-Steuerung wurde mit neuen Einstellungen zur exakten und intelligenten Verteilung der Motorkraft an die neue Antriebsart angepasst, so dass mit dem Teilzeitstromer auch kurze Offroad-Passagen problemlos rein elektrisch bewältigt werden können.



Der Ladeanschluss des Range Rover P400e befindet sich an der Fahrzeugfront. Foto: Jaguar Land Rover

Das gründliche Facelift des neuen Range Rover, der auch weiterhin in den klassischen V6- und V8-Motorisierungen – Benziner und Diesel – angeboten wird, beschränkt sich allerdings nicht nur auf diese einschneidenden Eingriffe unter der Motorhaube, denn auch das Design sämtlicher Modelle wurde aufgefrischt und nachgeschärft, wobei als erstes die schmalen und blendfreien LED-Scheinwerfer ins Auge stechen. Ein neu gezeichneter Kühlergrill und die abgeänderten Stoßfänger lassen die Fahrzeugfront aggressiver und schnittiger wirken.

Viel Hightech an Bord

Im Innenraum wurde das Ausstattungsniveau weiter angehoben. Dieses wird unter anderem bestätigt durch die Intergration des hochmodernen Infotainmentsystems Touch Pro Duo mit zwei hochauflösenden Zehn-Zoll-Touchscreens. Die schon bequemen Sitze des Vorgängermodells wurden nochmals verbreitert und aufwendiger aufgepolstert und sind zudem beheizt und belüftet und können per App auf dem Smartphone kontrolliert werden. 25 verschiedene Massageprogramme sorgen auch in den Rücksitzen für das Wohlbefinden der Passagiere. Es gibt bis zu 17 Anschlüsse für Mobilgeräte, sogar Haushaltssteckdosen zur Aufladung von Notebooks oder anderen Geräten gehören zum umfangreichen Konnektivitätspaket.

Der erweiterte Anhängerassistent übernimmt beim Rangieren mit einem Anhänger die Aufgabe des Lenkens und Gegenlenkens. Schließlich wird der Range Rover ja auch gerne als williges und luxuriöses Arbeitstier genutzt, und sei es nur zum Pferdetransport. Der Range Rover P400e, der 2,5 Tonnen an den Haken nehmen kann, wird in den Ausstattungslinien „Vogue“ und „Autobiography“ angeboten. Die Preise beginnen bei 116 710 Euro.



Technische Daten

Motor: 2,0-Liter-Vierzylinder-Turbobenziner plus Elektromotor; Systemleistung: 297 kW (404 PS) bei 5 500 U/min; Systemdrehmoment: 640 Nm bei 1 500 bis 4 000 U/min; Kraftübertragung: Acht-Gang-Automatik, Allradantrieb; Länge x Breite x Höhe: 4 999 (5 199) x 1 983 x 1 836 (1 840) Millimeter; Leergewicht: 2 509 (2 603) Kilogramm; Maximale Anhängelast: 2 500 Kilogramm; Kofferraum: 802 bis 1 843 (2 042) Liter; 0-100 km/h: 6,8 (6,9) Sekunden; Höchstgeschwindigkeit: 220 km/h; ECE-Verbrauch: 2,8 Liter je 100 Kilometer; CO2-Ausstoß: 64 Gramm pro Kilometer; Preis: ab 116 710 (122 125) Euro. * In Klammern: Werte für Langversion