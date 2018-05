Die neue Mercedes-Benz A-Klasse soll neue Maßstäbe in der Kompaktklasse setzen. Technisch nochmals hochwertiger als der Vorgänger, komfortabler und im Fertigungsniveau der Oberklasse soll sie das Segment von VW Golf und Co. ordentlich aufmischen.

Große Klasse

Die neue Mercedes-Benz A-Klasse soll neue Maßstäbe in der Kompaktklasse setzen. Technisch nochmals hochwertiger als der Vorgänger, komfortabler und im Fertigungsniveau der Oberklasse soll sie das Segment von VW Golf und Co. ordentlich aufmischen.

von Henri Leyder



Die neue Mercedes-Benz A-Klasse imponiert mit der Seriosität ihres Auftritts: Sie ist erwachsener geworden, legt erst einmal in diesem Punkt in der sogenannten Golf-Klasse die Latte höher. Bei gleichbleibender Höhe (1,44 Meter) wächst die Breite um rund zwei Zentimeter auf knapp 1,80 Meter, die Länge sogar um rund zwölf Zentimeter auf rund 4,42 Meter. Der zuvor bereits gut bemessene Radstand von 270 Zentimetern verbessert sich um weitere drei Zentimeter. Auch die Innenraummaße sind gedehnt worden, mit ihnen wuchs der zur Verfügung stehende Reisekomfort. Niemand wird sich beklagen. Zu- und Ausstieg sind dank größerer und weit öffnender Türen noch bequemer geworden.

Zunächst drei Turbomotoren

Zum Verkaufsstart stehen drei Turbomotoren zur Verfügung. Als Einstiegsversion diente bisher ein 1,6-Liter-Benziner (A 160 und A 180). Er wird durch ein vollkommen neues Alu-Aggregat mit 1 331 Kubikzentimeter Hubraum (A 200) aus eigener Produktion ersetzt. Die zeitweilige Zylinderabschaltung (zunächst nur in Verbindung mit dem 7G-DCT-Getriebe) soll ihm erlauben, sich beim Kraftstoffverbrauch Zurückhaltung aufzuerlegen. Im Niedrig-Lastbereich werden die Ein- und Auslassventile der Zylinder zwei und drei geschlossen. Der bisher bereits verwendete 1,5-Liter von Renault kann als einziger Selbstzünder unter die glattflächige Haube versenkt werden.



Der Diesel verfügt jetzt über ein motornahes Abgasreinigungssystem mit AdBlue-Technologie. Auch der bereits bekannte 2,0-Liter-Benziner ist in verbesserter Ausführung und einer Leistungssteigerung von sechs Prozent (als A 250) gegenüber seinem Vorgänger auf den neuen Arbeitsplatz verpflichtet worden. Beide Benziner sind serienmäßig mit einem Partikelfilter ausgerüstet. Bei allen drei Motorisierungen überträgt ein siebenstufiges Doppelkupplungsgetriebe das Antriebsmoment auf die Vorderräder; die 1,3-Liter-Version ist allerdings auch mit Sechs-Gang-Handschaltung im Programm.



Die avantgardistische Instrumententafel ist in zwei horizontale Volumenkörper aufgeteilt; das Widescreen-Display steht völlig frei. Foto: Daimler

Was das Herz begehrt

Mercedes-Benz gibt seinem Einstiegsmodell sogar Assistenzsysteme aus der S-Klasse mit auf die Reise. Aus Platzgründen lässt sich an dieser Stelle nur ansatzweise aufzählen, was alles drin ist. So kann die A-Klasse erstmals in bestimmten Situationen teilautomatisiert fahren. Überarbeitete Kamera- und Radarsysteme lassen sie bis zu 500 Meter vorausschauen. Abstands-, Nothalt-, Spurwechsel- und Bremsassistent greifen einzeln oder zusammen ins Geschehen ein, um die Sicherheit „aktiv“ zu verbessern. Und Pre-Safe Plus erkennt bei stehendem Fahrzeug eine drohende Heckkollision, bremst es deshalb fest.

Am Armaturenbrett der neuen A-Klasse machen die Dreh- und Schaltknöpfe sich rar, die Touchscreen-Bedienung ist wohl noch vorhanden, das gesprochene Kommando gewinnt neben ihr enorm an Bedeutung. In der A-Klasse feiert das hauseigene MBUX-System Premiere.

Mit MBUX wird die Bedienung maßgeblich vereinfacht. Fahrer oder Fahrerin brauchen nur mit einem "Hey Mercedes" anzuklopfen und schon ertönt die Frage: "Was kann ich für Sie tun?". Auf Befehle wie "Schließe bitte das Sonnendach" gehorcht die Dienerin aufs Wort. Man kann beispielsweise auch nachfragen: "Wie ist das Wetter in Paris?". Binnen Sekunden leuchten die Wetterdaten für die Seine-Metropole auf dem Monitor auf. Darüber hinaus lässt sich der Informationsdienst sehr weit individualisieren. Das System funktioniert in mehreren Sprachen – Luxemburgisch ist allerdings noch nicht verfügbar. MBUX bietet noch viel mehr, unter anderem Navigationsfunktionen auf Basis von Informationen von Fahrzeug zu Fahrzeug, die Fahrzeugortung, die das Finden des geparkten Autos erleichtert, sowie eine Nachricht, wenn es angerempelt wurde oder abgeschleppt wird.

Erwähnt werden muss noch die extrem aufwendige Schalldämmung. Außengeräusche dringen keine nach innen, sogar der Diesel ist förmlich stumm geschaltet: Der Luftwiderstandsbeiwert von cw 0,25 gilt als Bestwert in der Klasse. Kunden-Extrawünsche erfüllt Mercedes-Benz liebend gerne. Die Auswahl ist derart groß,, dass der Verkaufsberater beim Addieren der einzelnen Optionen schon mal auf 50 000 Euro oder mehr kommen kann – und das bei Grundpreisen zwischen 28 314 und 38 844 Euro.



Technische Daten

Motoren: ein 1,3-Liter-Vierzylinder-Benziner, 2,0-Liter-Vierzylinder-Benziner und ein 1,5-Liter-Vierzylinder-Diesel; Leistung: von 85 kW (116 PS) bis 165 kW (224 PS); Maximales Drehmoment: von 250 bis 350 Nm; Kraftübertragung: Sechs-Gang-Schaltgetriebe oder Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe; Frontantrieb; Länge x Breite x Höhe: 4 419 x 1 796 x 1 440 Millimeter; Leergewicht: 1 355 bis 1 455 Kilogramm; Kofferraumvolumen: 370 bis 1 210 Liter; 0-100 km/h: 6,2 bis 10,5 Sekunden; Höchstgeschwindigkeit: 202 bis 250 km/h; ECE-Verbrauch: 4,1 bis 6,3 Liter pro 100 Kilometer; CO2-Ausstoß: 108 bis 145 Gramm pro Kilometer; Preise: 28 314 bis 38 844 Euro.