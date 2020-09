Griechenland: „Die Saison ist gelaufen“

Die griechische Tourismusbranche blickt auf enttäuschende Sommermonate zurück. Die Zahl der Gäste aus dem Ausland sank dramatisch.

Von Ferry Batzoglou (Sparta)

Das Tor am Eingang der archäologischen Stätte in Sparta steht weit offen, das Tickethäuschen daneben ist verwaist. In der Hitze zieht der Beamte es offenbar vor, sich bis zum Schichtende in das fußläufig erreichbare moderne Sparta abzusetzen, um lieber dort seinen griechischen Mokka zu genießen, anstatt an seinem Arbeitsplatz Däumchen zu drehen.

Das weitläufige Areal im Süden der Peloponnes mit seinen Sehenswürdigkeiten, der Akropolis und dem ausgegrabenen Amphitheater des antiken Sparta ist menschenleer ...