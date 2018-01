(mij) - Es gab nur wenige, die sich nicht an den inoffiziellen Dresscode hielten: Bei der Verleihung der Golden Globes am Sonntagabend in Los Angeles präsentierten sich beinahe alle weiblichen Gäste in schwarzen Roben. Sie setzten damit ein Zeichen gegen sexuelle Ausbeutung und Belästigung.

"Ich trage Schwarz, um jenen Whistleblowern zu danken und jene zu ehren, die nach vorne getreten sind und ihre Geschichte von Belästigung, Angriffen und Diskriminierung mit uns geteilt haben", erklärte dazu Schauspielerin Debra Messing ("Will & Grace"). "Ich trage zudem Schwarz, um Solidarität mit allen Weggefährtinnen auf der Welt zu zeigen."



Nur wenige Damen stachen mit bunten oder hellen Kleidern aus der Menge heraus - so wie das deutsche Model Barbara Meier.

Klotzen statt kleckern: das deutsche Model Barbara Meier, Siegerin von "Germany's Next Topmodel".

Foto: AFP