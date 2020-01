Auf dem roten Teppich ging es bei den Golden Globe Awards in diesem Jahr bisweilen kunterbunt zu. Ein Label hatte insgesamt die Nase vorn: das französische Traditionshaus Dior.

Golden Globe Awards: Buntes und jede Menge Dior

Michael JUCHMES Auf dem roten Teppich ging es bei den Golden Globe Awards in diesem Jahr bisweilen kunterbunt zu. Ein Label hatte insgesamt die Nase vorn: das französische Traditionshaus Dior.

Nicole Kidman in Blutrot, Charlize Theron in Apfelgrün und Renée Zellweger in Himmelblau - der Red Carpet der Golden Globe Awards strahlte am Sonntagabend teilweise in bunten Farben.



7 Braves Outfit, keckes Lächeln: Awkwafina in Dior. Foto: AFP

um weitere Bilder zu sehen. Braves Outfit, keckes Lächeln: Awkwafina in Dior. Foto: AFP Zuckersüß: Dakota Fanning in Dior. Foto: AFP Auch sie griff zu einem Pastellton: Kirsten Dunst trug eine Robe des US-Designduos Rodarte. Foto: AFP Elegant wie immer: Helen Mirren entschied sich für eine Robe von Dior. Foto: AFP Angelina Jolie lässt grüßen: Shailene Woodley in einem sexy Dress von Blamain. Foto: AFP Sexy wie eh und je: Sofia Vergara griff zu Dolce&Gabbana. Foto: AFP Anna Paquin entschied sich für ein Kleid von Dior. Foto: AFP

Natürlich gab es auch etliche Roben in gedeckten Tönen zu entdecken. Außerdem: sehr künstlerische Looks, wie das Kleid der niederländischen Designerin Iris van Herpen, für das sich die 20-jährige Schauspielerin Joey King entschied.



7 Einfach und doch sehr edel: Margot Robbie entschied sich für Chanel. Foto: AFP

um weitere Bilder zu sehen. Einfach und doch sehr edel: Margot Robbie entschied sich für Chanel. Foto: AFP Auffällig: Joey King trug einen von natürlichen Formen inspirierten Look von Iris van Herpen. Foto: AFP Zeigte Bein: Preisträgerin Renée Zellweger in Armani. Foto: AFP Ein Knaller - zumindest farbtechnisch: Priyanka Chopra Jonas griff zu einem pinken Dress von Christiano Ottaviano. Foto: AFP Blickfang: Cate Blanchett ließ sich von Mary Katrantzou einkleiden. Foto: AFP Auf den Punkt gebracht: Zoë Kravitz in einem französisch angehauchten Look von Saint Laurent. Foto: AFP Glitzerte auf dem Red Carpet: Naomi Watts in einer Robe von Armani. Foto: AFP

Auffällig: Gleich mehrere der großen Stars entschieden sich für ein Kleid des Pariser Traditionshauses Dior- darunter Helen Mirren, Anna Paquin, Jennifer Aniston, Charlize Theron und Awkwafina, die einen der begehrten Preise mit nach Hause nehmen konnte.



6 Kam ohne ihre "Friends": Jennifer Aniston trug ein Kleid von Dior. Foto: AFP

um weitere Bilder zu sehen. Kam ohne ihre "Friends": Jennifer Aniston trug ein Kleid von Dior. Foto: AFP Süßes Paar: Scarlett Johansson - in Vera Wang - und ihr Verlobter Colin Jost. Foto: AFP Wer packte sie später aus? Jennifer Lopez entschied sich für eine Robe mit XXL-Schleife von Valentino. Foto: AFP Einer der auffälligsten Looks: Charlize Theron in einem Design von Dior. Foto: AFP Rote Lippen, rotes Kleid: Nicole Kidman in Versace. Foto: AFP Zeigte überraschend viel Haut: Gwyneth Paltrow in einem Kleid von Fendi. Foto: AFP