Auto vum Joer 2023

Glanzvolle Automobilgala am Donnerstagabend

Einmal mehr gab sich die Automobilwelt anlässlich der "Gala Auto vum Joer 2023" ein Stelldichein.

Sie gehört zum Autokalender in Luxemburg wie das Autofestival: Die Leserwahl „Auto vum Joer“. Auch 2023 war die vom „Luxemburger Wort“ und „Auto Moto“ organisierte Wahl mit 33.000 Teilnehmern ein großer Erfolg.

Am Donnerstag fand im Festsaal des Celo in Hesperingen die dazugehörige Gala mit zahlreichen Vertretern der einheimischen Automobilwelt, Markenvertretern und dem glücklichen Gewinner des Hauptpreises, Andy Hardt, statt. Er wusste im Vorfeld lediglich, dass er ein Auto aus der Kategorie „City & Compact Car“ gewonnen hatte. Am Donnerstag wurde das Fahrzeug enthüllt, dabei handelt es sich um einen Honda Jazz.

Andy Hardt durfte aus den Händen von Paul Peckels, Generaldirektor von Mediahuis Luxemburg, die Schlüssel zu seinem neuen Wagen entgegennehmen. Foto: Anouk Antony

Die Gewinner der weiteren Preise, darunter Reifensets, Benzingutschein und ein einwöchiger Ferienaufenthalt, waren am 16. März durch Ziehung ermittelt worden.

Zudem wurden die von den Lesern auf Platz eins in neun Kategorien Fahrzeuge bekannt gegeben und die Vertreter der jeweiligen Marken bekamen die dazugehörigen Pokale überreicht. Die Gewinnermodelle sind:

City & Compact Car: Fiat 550e

Compact SUV & Crossover: Cupora Born

Family SUV & Crossover: BMW X1

Electric Family SUV & Crossover: BMW iX1

Big & Premium SUV: Audi Q8 e-tron

Executive Car: BMW i7

Performance Car: Porsche 911 GT3 RS

Exclusive % Luxury Car: Aston Martin DBX707

MPV & Van: VW ID.Buzz,

Sehen Sie hier die Fotos der Veranstaltung:

Foto: Anouk Antony

Klicken Sie sich durch die Bilder der Pokalüberreichungen:

Foto: Anouk Antony

