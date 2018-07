Die Zukunft wird "elektrisch – und mehr" sein. Davon ist Mitsubishi überzeugt. Und deshalb haben die Japaner ihren Plug-in-Hybrid-SUV Outlander PHEV weiter aufgewertet. Damit ihr elektrifiziertes Technologie-Flaggschiff auch weiterhin Leader in seinem Segment bleibt.

Geschmeidiges Flaggschiff

Marc WILLIERE

Bei Mitsubishi ist der Name Programm. Das von Outlander abgeleitete Adjektiv bedeutet unter anderem auch "nicht üblich" beziehungsweise "eigenständig" und kann demnach als diskreter Hinweis auf die Stellung des japanischen Hybrid-SUVs gesehen werden: Er war das erste Plug-in mit zwei Motoren und ist noch immer das einzige auf einer Elektroauto-Architektur basierende Hybridfahrzeug. Seit seiner Markteinführung im Jahr 2013 verkaufte sich der Outlander PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) 150 000 Mal.

Nach einem ersten Facelift im Jahr 2015 haben die Mitsubishi-Ingenieure erneut am Outlander PHEV gefeilt und dabei Kundenwünschen Rechnung getragen. Tiefgreifende Veränderungen gibt es diesmal vor allem unter dem Blech. Der jüngste Vertreter einer langen Ahnenreihe – Allrad ist bereits seit 1936 und Elektromobilität seit 1966 Teil der Unternehmensstrategie von Mitsubishi – nutzt aber weiterhin die mechanische Einfachheit von E-Fahrzeugen und kombiniert sie mit einer modernen Antriebssteuerung.

Optimale Balance angestrebt

Vorrangiges Ziel bleibt die Energieeffizienz, wobei die alleinige Entscheidungsgewalt beim vollautomatisch arbeitenden System liegt. Demzufolge sind die beiden E-Motoren in Front und Heck, der Benzinmotor sowie der Generator auch nie gleichzeitig mit maximaler Drehzahl aktiv. Der japanische Plug-in-Hybrid strebt vielmehr eine optimale Balance von Antriebs- und Fahrmodi an, wobei die elektrischen Funktionen stets Vorrang genießen.

Rein elektrisch kann der Outlander PHEV wie bisher 45 Kilometer zurücklegen, was laut Mitsubishi für die meisten täglichen Fahrten ausreicht. Die reguläre Ladezeit beträgt vier Stunden. Die optionale Schnellladung schafft in 25 Minuten 80 Prozent der Batteriekapazität.

Unter Beibehaltung des Grundaufbaus legt der Outlander PHEV der zweiten Generation vor allem technisch deutlich zu. Anstelle des 2,0-Liter-Ottomotors arbeitet jetzt ein Benziner mit 2,4 Liter Hubraum im Atkinson-Zyklus unter der Haube des innovativen Japaners. Das Aggregat leistet 99 kW (135 PS) und bietet ein höheres Drehmoment (211 statt 190 Nm bei 4 500 U/min).

Dem Elektromotor an der Hinterachse spendierten die Ingenieure zehn Prozent mehr Leistung auf nun 70 kW (95 PS). Der vordere E-Motor schafft nach wie vor 60 kW (82 PS). Um jeweils zehn Prozent steigt die Leistung des Generators und der Antriebsbatterie, deren Kapazität sich zudem dank neuer Lithium-Ionen-Zellen um 15 Prozent von 12 auf 13,8 kWh verbessert.

Kraftvolle Beschleunigung

Die gesteigerte Leistung ist deutlich spürbar. Im Vergleich zum Vorgängermodell beschleunigt der überarbeitete Outlander PHEV kraftvoller und zieht zugleich geschmeidig an. Den Spurt von 0 auf 100 km/h schafft der Teilzeitstromer in 10,5 Sekunden.

Ein neuer "Sport"-Fahrmodus macht den Outlander zwar nicht zum Sprinter, sorgt aber für deutlich mehr Fahrspaß. Die Höchstgeschwindigkeit steigt im elektrischen Fahrmodus von 125 auf 135 km/h. Maximal bleibt es aber bei 170 km/h.

Die neue Dynamik spiegelt der neue Outlander PHEV auch dezent in seinem Aussehen wider, mit dem Mitsubishi zugleich dessen Reife betonen will. Der wie gehabt 4,70 Meter lange, 1,80 Meter breite und 1,71 Meter hohe SUV erhielt einen wuchtigeren Kühlergrill und neue LED-Scheinwerfer. Am Heck gibt es einen größeren Dachspoiler. Sehr vertraut sieht auch der Innenraum aus, der allerdings einen höheren Qualitätseindruck hinterlässt. Neben viel Platz gibt es neue Anzeigegrafiken in der Armaturentafel, einen überarbeiteten Fahrstufenhebel sowie neue Vordersitze mit aufpreispflichtigen gestepptem Leder. Neue Verkleidungen (unter anderem an der A-Säule) gereichen dem Outlander nicht nur optisch zum Vorteil, sondern wirken sich auch positiv auf das Geräuschniveau aus. Und was wäre ein Stromer, wenn er nicht auch genügend Energie für andere Bedürfnisse zur Verfügung stellen würde: Dank zweier 1 500-Watt-Anschlüsse hinter der Mittelkonsole und im Kofferraum zum Betreiben externer 230-Volt-Geräte wird die Kaffeepause ihrem Namen auch gerecht – sofern die entsprechende Maschine an Bord ist.

Verkaufsstart ist voraussichtlich im Frühherbst. Preise teilte der Hersteller noch nicht mit. Unter vorgehaltener Hand deutet er aber an, dass sie keineswegs über beziehungsweise sogar leicht unter jenen des aktuellen Modells liegen könnten. Aktuell kostet der Mitsubishi Outlander PHEV in der Grundausstattung 43 309 Euro.