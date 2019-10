Geschenkideen für Papa

Pflegendes für die Haut, Wärmendes fürs Haar und Schützendes für die Hände – zehn Geschenkideen zum baldigen Vatertag am 6. Oktober.

Michael JUCHMES

Ein Blumenstrauß für den Mann



Seidentuch von Paul Smith, um 75 Euro. Foto: Hersteller

Business-Mode lässt oft wenig Spielraum für modische Individualität. Einzige Ausnahme: das Einstecktuch. Es erlaubt auch Paradiesvögeln, die am Wochenende zu buntem Sweatshirt und Ugly Sneaker greifen, beim Nine-to-Five-Job ein wenig Extravaganz an den Tag zu legen. Erlaubt ist, was gefällt – etwa florale Motive, wie zu sehen auf dem Seidentuch von Paul Smith, um 75 Euro.



Weihnachten im Oktober



XXL-Schal von Gant mit Madras-Karomuster, um 80 Euro. Foto: Hersteller

Der Schal zählt mit Sicherheit zu den Top 3 der beliebtesten Weihnachtsgeschenke. Daher rechnen Väter im Oktober meist noch nicht mit diesem Präsent. Freuen wird man sich darüber aber garantiert – zumindest dann, wenn es ein wärmendes Accessoires wie dieses ist: Der XXL-Schal (50 x 180 cm) von Gant mit Madras-Karomuster ist aus weicher Lammwolle gefertigt, um 80 Euro.

Sanfte Creme für starke Männer



Feuchtigkeitscreme von L'Occitane, 50 ml um 40 Euro. Foto: Hersteller

Auch Männerhaut braucht ein wenig Pflege – und selbst Papas Stirn- und Augenpartie kann den Alterserscheinungen nur wenig entgegensetzen. Schlaue Kinder beglücken ihren Erzeuger daher mit dieser Feuchtigkeitscreme von L'Occitane (50 ml um 40 Euro) mit Traubenkern- und Cadeöl. Sie ist ein Anti-Aging-Konzentrat, das seinen wahren Auftrag auf dem Etikett verheimlicht.



Blickfang im Familienbad



Nassrasierer von Acqua di Parma, um 295 Euro. Foto: Hersteller

Der Gang zum Barbier ist das Pendant zum Spa-Besuch des vermeintlich schwachen Geschlechts: Hier wird aber nicht nur über Fußball geplaudert, sondern auch über Alltagssorgen und Frauen. Wer nur wenig Zeit hat und gerne selbst Hand anlegen will, kann dies mit dem Design-Nassrasierer von Acqua di Parma (um 295 Euro) tun, der mit Wechselklingen von Gillette bestückt werden kann.



Gut verpackt in sanftem Leder

Lederhandschuhen von COS, um 69 Euro. Foto: Hersteller

Die starken Hände von Papa sind häufig gefragt – sei es beim Baumhausbau, beim Öffnen des Marmeladenglases oder beim Umzug in die erste eigene Wohnung. Damit die zwei Pranken auch in der kalten Jahreszeit immer einsatzbereit sind, sollten sie bei Wind und Wetter nur gut verpackt aus dem Haus gelassen werden – etwa mit den Lederhandschuhen von COS, um 69 Euro.



Zwei Begleiter für festliche Anlässe



Manschettenknöpfe „Twig“ von Louis Vuitton, um 295 Euro. Foto: Hersteller

Klassiker mit einem modischen Twist – das kommt auch bei trendbewussten Vätern gut an. Bestes Beispiel für diesen gelungen Mix aus Alt und Neu sind die Manschettenknöpfe „Twig“ von Louis Vuitton (um 295 Euro). Ihr Design ist inspiriert von der Natur: Zweige und verarbeitetes Holz standen Pate für das Vintage-Design, mit dem man bei Papa ein wenig Eindruck schinden kann.

Statement-Piece auf kahlen Köpfen



Woll-Mütze von Arket, um 29 Euro. Foto: Hersteller

Diese Zahlen lösen bei den Herren der Schöpfung wenig Begeisterung aus: Nur jeder fünfte Mann hat noch mit 70 Jahren eine volle Mähne. Der Rest kämpft mit Haarausfall. Verstecken kann man dies auf vielfältige Weise. Vom Toupet ist eher abzuraten. Nur selten gleicht der Ersatz dem Original. Dann doch lieber eine Mütze drüber – etwa ein buntes Teil aus Wolle von Arket, um 29 Euro.



Vorbereitung für den Wochenendausflug



Leder-Weekender von Ermenegildo Zegna, um 3 550 Euro. Foto: Hersteller

Väter freuen sich grundsätzlich über jedes Geschenk. Ihre Augen leuchten bei Kinderkunstwerken ebenso wie bei teuren Aufmerksamkeiten der Kinder mit unglaublich hohem Jahresend-Bonus. Diese greifen gerne tiefer in die Tasche – und überreichen selbige ihrem Erzeuger: Leder-Weekender aus der „Pelletussuta“-Linie von Ermenegildo Zegna, um 3 550 Euro.



Würzig, frisch und unglaublich männlich

Eau de Toilette „K“ von Dolce & Gabbana, 50 ml um 76 Euro. Foto: Hersteller

Wer einen Duft für seinen Vater aussucht, sollte bei der Auswahl auch Mama um Hilfe bitten – schließlich hat ihre Nase in den kommenden Monaten damit häufig Kontakt. Gegen das Eau de Toilette „K“ von Dolce & Gabbana (50 ml für 76 Euro) wird sie aber kaum Einwände haben – die Kombination aus Zitrusnoten, Muskatellersalbei, Piment-Essenz und Zedernholz überzeugt.

In Jackentasche und Aktenkoffer



Füllfederhalter von Montblanc, um 1 600 Euro. Foto: Hersteller

Entschuldigungsschreiben, Verträge und vieles mehr: Väter müssen ständig zum Stift greifen, um für ihre kleinen und großen Nachkommen eine Unterschrift zu leisten. Gerne macht er dies nicht immer – aber manchmal muss es einfach sein. Und wenn schon, dann mit einem edlen Füllfederhalter wie diesem aus der „Meisterstück“-Serie von Montblanc, um 1 600 Euro.