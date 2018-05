Geschenke zum Jubiläum

Luxair Tours wird 50. Das muss gefeiert werden - beispielsweise mit einer Überraschungsaktion für die Passagiere des Jubiläumsfluges, der am Dienstagmorgen in Luxemburg landete.

Michael JUCHMES Luxair Tours wird 50. Das muss gefeiert werden - beispielsweise mit einer Überraschungsaktion für die Passagiere des Jubiläumsfluges, der am Dienstagmorgen in Luxemburg landete.

Herzlichen Glückwunsch! Luxair Tours feiert in diesem Jahr 50. Geburtstag: Der erste Flug des Reiseunternehmens startete am 1. Mai 1968 vom Flughafen Luxemburg aus. Genau 50 Jahre später, am morgen des 1. Mai 2018, landete auf dem Flughafen Findel eine Maschine mit 186 Passagieren. Diese hatten zuvor einige entspannte Tage auf der Baleareninsel Mallorca gebracht. Was die Reisenden jedoch nicht wussten: In der Ankunftshalle erwarteten sie nicht etwa ihre Koffer, sondern ein Gepäckband voller Geschenke, spanische Livemusik sowie ein Glas Crémant und allerlei Leckereien. Auch Maskottchen Luxi durfte bei dieser Feier natürlich nicht fehlen.



20 Was da wohl drin ist? Große und kleine Luxair-Tours-Urlauber freuten sich über die Überraschung auf dem Gepäckband. Foto: Caroline Martin

Alberto Kunkel von Luxair Tours zeigte sich zufrieden mit der Aktion, denn die Überraschung war dem Team geglückt. "Palma ist nach wie vor die wichtigste Destination für uns", so Kunkel über die aktuellen Entwicklungen. Rund 30.000 Passagiere - das sind zehn Prozent aller Luxair-Kunden - würden sich jährlich für eine Reise nach Mallorca entscheiden. Ab dem Winter soll auch eine neue Destination angeflogen werden. Wohin es geht? Das wurde leider noch nicht verraten ...