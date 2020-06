Spannende Duftkompositionen, edle Begleiter und praktische Designerstücke – zehn Geschenkideen zum anstehenden Muttertag.

Geschenke, die von Herzen kommen

Michael JUCHMES Spannende Duftkompositionen, edle Begleiter und praktische Designerstücke – zehn Geschenkideen zum anstehenden Muttertag.

Blumen, Schmuck, Parfum – nein, so hatte sich Anna Marie Jarvis, die Frau, die den Muttertag in seiner heutigen Form ins Leben gerufen hat, das nicht vorgestellt: Eigentlich sollte der „Mother’s Day“, den die gläubige Methodistin am 12. Mai 1907 zelebrieren ließ, am Sonntag nach dem zweiten Todestag ihrer Mutter, ein Gedenktag sein – in einer Kirche. In den Folgejahren machte sich die US-Amerikanerin sogar für die Einführung eines offiziellen Feiertages stark. Mit Erfolg: 1914 wurde der Muttertag in den USA schließlich erstmals als nationaler Festtag begangen.

5 Mit spritziger Mandarine auf einer sanften Moschusbasis: Eau de Parfum „California Dream“ von Louis Vuitton, 100 ml um 225 Euro. Foto: Hersteller

Bestenfalls erfolgt die Übergabe am Muttertag mit Füllung: Pflanzentopf „Nappula" von Iittala, um 59 Euro. Ein Statement-Piece in kräftigem Rosé: Handtasche „30 Montaigne" aus mattem Kalbsleder von Dior, um 2 900 Euro. Beinahe so schön wie ein echter Regenbogen: Ohrringe „Sparkling Dance Rainbow" von Swarovski, um 99 Euro. Die perfekte Begleitung für den Morning Run oder die lange Busfahrt zur Arbeit: Bluetooth-Kopfhörer „Beoplay E6" von Bang & Olufsen, um 200 Euro.

Die zunehmende Kommerzialisierung, die ganz und gar nicht im Sinne der Urheberin war, konnte jedoch nicht aufgehalten werden – und auch nicht der Sprung über den großen Teich. In Deutschland etwa wurde er tüchtig vom Verband Deutscher Blumengeschäftsinhaber beworben. „Ehret die Mütter“ konnte man auf Plakaten Anfang der 1920er-Jahre in den Schaufenstern lesen.

5 Bei dieser Duftkomposition trifft Rose auf hölzerne Noten, Birne- und Ambrettemoschus: Eau de Parfum „Irresistible“ von Givenchy, 50 ml um 98 Euro. Foto: Hersteller

Für den Sommerurlaub am Strand oder den Citytrip am Wochenende: Beutel „Carré Taquin" aus Baumwolle von Hermès, um 1 380 Euro. Stauraum für Schmuckstücke, Make-up oder Bonbons: kleine Terrakotta-Dose mit Deckel von Arket, um 19 Euro. Der Aquamarin galt bereits in der Antike als Symbol von Reinheit, Glück und Liebe: Ring „Lotus" aus Gelbgold von Ole Lynggaard, um 2 750 Euro. Für Mamas beanspruchte Hände: Pflegeset „Clean & Calm" mit Handseifen, Massagebalsam und zwei Cremes von Lush, um 35 Euro.

Luxemburg, das den Muttertag am kommenden Sonntag, dem 14. Juni feiert, nimmt eine Sonderstellung ein, denn in den meisten Ländern – etwa in Deutschland, Belgien und den Niederlanden – feiert man am zweiten Sonntag im Mai. Als ein Schlusslicht im Muttertagskalender gilt übrigens Indonesien. Dort werden am 22. Dezember Blumen und Geschenke überreicht – kurz vor Weihnachten, wenn im christlich geprägten Luxemburg schon die nächste Geschenkewelle anrollt.

