Der Gebrauchtwagenkauf ist Vertrauenssache. Zahlreiche Automobilhersteller bieten aus diesem Grund eigene Gebrauchtwagenprogramme an. Diese bieten etwa längere Garantien sowie attraktive Finanzierungs-, Leasing- und Versicherungsoptionen.

Lifestyle 2 Min.

Geprüfte Qualität vom Profi

Marc BOURKEL Der Gebrauchtwagenkauf ist Vertrauenssache. Zahlreiche Automobilhersteller bieten aus diesem Grund eigene Gebrauchtwagenprogramme an. Diese bieten etwa längere Garantien sowie attraktive Finanzierungs-, Leasing- und Versicherungsoptionen.

Wer einen Gebrauchten beim Fachhändler kauft, genießt in der Regel besondere Garantien und einen Service, der einem beim Privatkauf oder bei freien Händlern meist verwehrt bleibt. Wirklich bekannt sind die Gebrauchtwagenprogramme der Hersteller meistens nicht. Die folgende Auflistung soll daher zumindest einen Überblick über das Gebrauchtwagenangebot der letztjährigen Top-Ten-Marken bieten.



Volkswagen: Das VW-Gebrauchtwagenprogramm "Das WeltAuto" wird derzeit in Luxemburg nicht angeboten. Gebrauchte, die der Branchenprimus hierzulande vertreibt, werden jedoch einem umfangreichen Check unterzogen und verfügen über eine einjährige Garantie. Diese kann bis zu zehn Jahre nach der Erstzulassung und einer Laufleistung von maximal 150 000 Kilometer Jahr für Jahr verlängert werden.

BMW: Unter dem Motto "Nur die Besten" bietet BMW unter der Bezeichnung "BMW Premium Selection" ausgewählte Gebrauchte an. Das Programm ist ausschließlich Modellen vorbehalten, die genau festgelegten Qualitätsvorschriften entsprechen und einem sogenannten 360-Grad-Check unterzogen wurden. Für "Premium Selection"-Autos gewährt BMW immer 24 Monate Garantie.

Mercedes-Benz: Als "StarClass"-Modelle bietet Mercedes-Benz junge Gebrauchtwagen mit Stern an. Zum "StarClass"-Paket gehört unter anderem eine 24-monatige Garantie. Optional sind Anschlussgarantien zubuchbar. Zu den "Star Class"-Leistungen zählen unter anderem auch ein zehntägiges Umtauschrecht und sechs Monate Wartungsfreiheit.

Audi: Besondere Audi-Gebrauchtwagen werden unter dem Label "Audi Gebrauchtwagen :plus" angeboten. Die ":plus"-Fahrzeuge werden einem 110-Punkte-Check unterzogen und verfügen über mindestens 24 Monate Garantie. Diese kann auf Wunsch durch die Gebrauchtwagengarantie "Audi CarLife Plus" verlängert werden. Käufer eines Fahrzeug des ":plus"-Programms profitieren zudem unter anderem von einem zehntägigen Umtauschrecht.

Renault: Bei Renault heißt das offizielle Second-Hand-Angebot schlicht "Renault Occasions". Fahrzeuge, die besagtes Label tragen, stehen nach Angaben des französischen Herstellers für höchste Gebrauchtwagen-Qualität. Alle "Renault Occasions"-Fahrzeuge werden unter anderem einem 82-Punkte-Check unterzogen und genießen eine bis zu 24-monatige Garantie.

Peugeot: Als "Peugeot Occasions" gibt es bei den Peugeot-Händlern Gebrauchte, die einer umfangreichen 100-Punkte-Kontrolle unterzogen wurden. Für besagte Fahrzeuge gewähren die Franzosen unter anderem eine bis zu 24-monatige Garantie und eine europaweite Mobilitätsgarantie.

Ford: Bei Ford werden besondere Gebrauchte neuerdings unter dem Label "Ford Approved" verkauft. "Ford Approved"-Modelle unterliegen strengen Qualitätskriterien, verfügen über eine Garantie von mindestens zwei Jahren und können bis zu 30 Tage nach dem Kauf umgetauscht werden (maximal 1 000 Kilometer Laufleistung).

Opel: Das in vielen Ländern angebotene Gebrauchtwagenprogramm "Opel Certified Used Cars" ist derzeit in Luxemburg nicht verfügbar. Laut Opel arbeite man aber daran, besagtes Angebot "in naher Zukunft" auch hierzulande einzuführen. Bis dahin unterliegen Opel-Gebrauchte in Luxemburg keinen besonderen Auflagen.

Skoda: Skoda bietet derzeit in Luxemburg kein spezielles Gebrauchtwagenprogramm an. Second-Hand-Fahrzeuge, die beim Skoda-Händler auf dem Hof stehen, werden jedoch einem umfangreichen Check unterzogen und verfügen über eine einjährige – verlängerbare – Garantie.

Citroën: Die Top-Gebrauchten bei Citroën werden als "Citroën Select"-Modelle vertrieben. Für sie gilt eine mindestens zwölf Monate lange Garantie in 33 Ländern. Diese kann abhängig vom Fahrzeugalter und der Laufleistung auf fünf Jahre verlängert werden. Weitere Vorteile sind unter anderem ein kostenloser Check nach den ersten 4 000 bis 6 000 Kilometern und die Bereitstellung eines Ersatzwagens. Sämtliche "Citroën Select"-Gebrauchtwagen werden vor der Vergabe des Labels einem 93-Punkte-Check unterzogen.