Farbenfroh, berührend und unheimlich entspannend: Mit dieser niedlichen Aufbau-Simulation können die kalten Wintertage ruhig kommen.

Gemütliches Entdecken und Erschaffen

Von Matthias Probst

Im Großherzogtum steht wohl das Radfahren an Nummer 1 der Freizeitaktivitäten. Aber immer mehr Leute zieht es bei schönem Wetter in den Garten: Umgraben, anpflanzen und ernten scheinen eine sehr befriedigende Arbeit in der Freizeit zu sein. Natürlich geht das im Winter nicht sonderlich gut. Aber zum Glück gibt es Publisher „505 Game“ und das australische Entwicklerteam „Prideful Sloth“, das das namensgebende Faultier im Emblem verewigt hat. Für die beiden Gründer, Joel Styles und Cheryl Vance, steht das gemütliche Tier als Sinnbild ihrer Spielentwicklung. Und auch der Standort Australien ist nicht zufällig gewählt: Denn hier scheint an manchen Orten das ganze Jahr über die Sonne. Und das merkt man den Spielen an, die seit 2015 in dem kleinen Studio produziert werden.

Die erste Veröffentlichung im Jahr 2017 namens „Yonder: The Cloud Catcher Chronicles“ war ein Entdeckungsspiel samt leichtem Rollenspiel- und Aufbausimulationsanteil. Alles im Spiel war in bunte Pastellfarben getaucht und kam sehr familienfreundlich daher. Daran ändert sich auch im neusten Werk, nämlich „Grow: Song of the Evertree“, nichts. Vielmehr baut das Entwicklungsteam hier auf dem Wissen auf, das sie in Yonder gesammelt haben. Und da die Sonne für die Entwickler genau „ihr Ding ist“, strahlt sie auf digitale Weise in „Grow: Song of the Evertree“ auf die Spielfiguren.

Obwohl das Spiel in einem Fantasy-Universum angesiedelt ist, vereinen sich darin verschiedene Kulturen und Landschaftstypen, die man kennen könnte. Denn die Entwickler ließen sich von den Orten inspirieren, an denen sie selbst gelebt haben: Vom etwas urigen England bis ins sonnenüberflutete Australien erkennt man hier die Einflüsse an jeder Ecke des Spielchens. Der knallbunte Comic-Look wurde von „Yonder“ übernommen und hier nochmals mit vielen Details verfeinert.

Die Schattenseite des Lebens vertreiben

Im Zentrum von „Grow: Song of the Evertree“ steht ein junger Alchemist. Dieser ist der letzte Verbliebene unter dem gigantischen Evertree. Jener Baum war einst die Heimat von tausenden Lebewesen, die sich im Schatten und auf den Ästen des magischen Naturwunders niederließen. Doch urplötzlich erschien eine dunkle Macht, die Dornen wachsen ließ und alle vertrieb – bis auf den Alchemisten. Als Spieler ist es nun das Ziel, wieder Harmonie in die Welt zu bringen. Dabei greifen die Programmierer von „Prideful Sloth“ auf verschiedene Mechaniken zurück.



An erster Stelle steht mal wieder das Entdecken dieser fremden und spannenden Welt mit ihren fantastischen Wesen. Es geht darum Freundschaften zu schließen, um den Neuaufbau der Metropole gemeinsam anzupacken. Gleich zu Beginn trifft man auf teils schüchterne Helfer, deren Vertrauen man sich erarbeiten muss. Die ersten Aufgaben bestehen darin Steine zu zerschlagen, Gras zu mähen, Käfer zu fangen oder Pflanzen zu gießen. Mit der Zeit erspielt man sich so das Vertrauen einer niedlichen Kuscheltier-Rasse, die Meister im Konstruieren sind – und damit beginnt schon der nächste Part des Spiels.

„Grow: Song of the Evertree“ besteht neben dem Entdecken auch aus einer waschechten Aufbausimulation, die sehr entschleunigt daherkommt. Sobald das erste große Gebiet von den Dornen befreit wurde, kann es losgehen. Aus der Vogelperspektive darf ein ganzes Dorf errichtet werden. Ressourcen dazu finden sich auf den Erkundungstouren durch die restliche Welt oder durch das Erledigen von Aufgaben. Auf diese Weise kommen immer mehr Siedler unter den mächtigen Evertree und lassen sich dort nieder. Als eine Art Bürgermeister bestimmt der Spieler zudem, wer in welches Haus einzieht und wer welchen Job übernimmt. Es gibt jeden Tag ein paar Herausforderungen zu meistern, jedoch ohne zeitlichen Druck.

Die Mischung aus entdecken, Garten- und Städteaufbau eignet sich ideal, um nach stressigen Tagen die virtuelle Flucht anzutreten. Die australische Truppe von „Prideful Sloth“ legt also auch hier großen Wert auf Gemütlichkeit, was ihr Publisher von „505 Games“ sehr zu schätzen weiß. Wer sich digital entspannt zurücklehnen möchte, kann dies auf der Playstation, Xbox, Switch oder dem PC nun machen.

